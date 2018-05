Mariano Rajoy dice que 'la democracia española ha vencido a ETA 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, certificó este viernes, 4 de mayo del 2018, la "derrota"de ETA y rindió homenaje a sus más de 850 víctimas un día después de que el grupo armado vasco anunciara su disolución tras medio siglo de violencia terrorista.

"Mis primeras palabras son en recuerdo a las 853 personas asesinadas por ETA en 50 años", comenzó el mandatario en una declaración institucional, su primera reacción desde que se difundiera el jueves (3 de mayo) la declaración final del grupo.



"Invito a toda la sociedad española a recordarlas una a una en la singularidad irrepetible de sus vidas arrebatadas. Es el homenaje que hoy se merecen", continuó Rajoy. "Los protagonistas no pueden ser los asesinos, sino las víctimas".



El líder del conservador Partido Popular (PP) centró parte de su declaración en aludir al "relato" que quedará tras el final de ETA, después de los esfuerzos del grupo armado por escenificar su disolución como un gesto tras un supuesto "conflicto".



"ETA empezó a ser derrotada cuando la democracia española fue capaz de mirar a los ojos de las víctimas, cuando asumió que el único relato posible de la lucha contra ETA era el de las víctimas", consideró.



"Ese es el relato que quedará para siempre de ETA, la historia del fracaso de la violencia frente a la grandeza de la democracia, y velaremos por custodiar ese legado que tanto costó a los españoles".



Rajoy atribuyó la derrota del grupo armado a "la unidad de los demócratas" y sentenció: "La democracia española ha vencido a ETA. Y esa victoria es patrimonio de todos".



Como insistió su Gobierno una y otra vez en los últimos días, Rajoy prometió que "no hubo y ni habrá impunidad" para ETA y sus miembros. "Nada les debemos y nada tenemos que agradecerles por que ahora asuman que abandonan definitivamente la violencia".



El presidente del Gobierno insistió en que el medio siglo de historia de ETA es la historia de un fracaso. "No han conseguido ningún rédito por matar ni por dejar de hacerlo, ni van a conseguir nada por su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando y juzgando".



Rajoy agradeció la "labor infatigable"de las fuerzas de seguridad, rindió "homenaje al tezón" de jueces y fiscales y recordó tanto a la monarquía como a sus predecesores al frente del Gobierno español: "Esta jornada también es de ellos". "Hoy no es un día de celebración. Es un día de recuerdo y homenaje a quienes hoy no están con nosotros", concluyó.



"ETA desaparece, pero no desaparece el daño causado ni el dolor irreparable que tantas veces ha causado". ETA, siglas de 'Euskadi ta Askatasuna' (Patria Vasca y Libertad, en vasco), nació en 1959 en plena dictadura franquista (1939-1975) con la reivindicación central de crear un Estado vasco independiente formado por las regiones vascas del norte de España, la vecina Navarra y el sur de Francia.



En 2011 anunció el cese de la violencia y el año pasado entregó el arsenal que conservaba. Este jueves dio el último paso en ese proceso y se disolvió a través de una "declaración final al pueblo vasco".