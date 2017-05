María Fernanda Espinosa dejó de ser oficialmente embajadora ante la ONU

La futura canciller, María Fernanda Espinosa, dejó de ser la embajadora permanente ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. La exministra de Relaciones Exteriores, Defensa y Patrimonio, fue delegada para el cargo el 19 de diciembre de 2014 y presentó la renuncia el 26 de abril pasado.

Su renuncia se hacía efectiva el 8 de mayo, sin embargo, el Decreto Ejecutivo 1383, con el que el presidente Rafael Correa agradece los servicios de Espinosa y da por terminada su labor como embajadora, fue firmado ayer y se hizo público hoy, 17 de mayo de 2017.



No obstante, el documento no establece quién la reemplazará en sus funciones. La decisión podrá quedar en manos del próximo presidente Lenín Moreno, quien asumirá el mando en siete días.



Espinosa reemplazará al canciller en funciones Guillaume Long, quien ocupa el cargo desde el 3 de marzo de 2016. Long se encargó de presentarla en la última sesión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), donde anunció oficialmente que será su sucesora.



La siguiente Canciller es parte del grupo de colaboradores cercanos de Moreno, lo acompañó durante toda su campaña electoral e incluso ya estuvo con él en sus primeras dos visitas internacionales como presidente electo, a Perú y Colombia.