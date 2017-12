Espinosa dice que visita de Moreno deja una relación más intensa con España

La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, aseguró que la visita del presidente Lenín Moreno a España ha dejado como resultado una relación más intensa entre ambos países.

Así evaluó la canciller la visita que realizó a Madrid estos últimos tres días, en los que se ha entrevistado con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.



"Hemos hablado de temas tan importantes como la migración, el cambio climático, también del tema de Cataluña y de la cooperación que se va a fortalecer entre ambos países", señaló Espinosa.



La ministra de Exteriores acompañó a Moreno primero en su viaje a Italia y El Vaticano, que se inició el pasado 15 de diciembre, donde fueron recibidos por el papa Francisco, y que luego prosiguió en España.



La canciller, en declaraciones grabadas en vídeo y difundidas por su despacho al concluir el martes, 20 de diciembre del 2017, la primera visita oficial de Moreno a España, informó de que se han suscrito dos acuerdos de cooperación dirigidos al fortalecimiento del sistema de salud ecuatoriano y para la colaboración judicial entre ambos países.



Precisó que en el diálogo con el presidente Rajoy se conversó sobre la realización de una reunión de consultas políticas al más alto nivel, el próximo año, aunque no dio más detalles.



Además, dijo que con las más altas autoridades españolas se ha hablado de temas de interés bilateral y multilateral y destacó el compromiso de ambos gobiernos para actuar de forma conjunta en asuntos del ámbito internacional como el combate a la corrupción o el pacto sobre migraciones.



También subrayó sobre la importancia de fortalecer las inversiones y las relaciones económicas, y destacó el interés de su país por recibir el apoyo español en materia de turismo, campo en el que España tiene un amplio reconocimiento mundial.



Espinosa no dudó en destacar el compromiso de España y de otros países europeos por respaldar a Ecuador en su petición para que se elimine el visado para los compatriotas que viajen al territorio de la Unión Europea.



Y recordó que se ha pedido que ese apoyo del Gobierno español sea "por escrito" y que auspicie esta iniciativa ante la Comisión Europea.



"Estar exentos de la visa Schenguen será un motivo no solamente de encuentro entre las familias de ambos países sino para el fomento a las inversiones, al comercio y al turismo".



Asimismo, Espinosa destacó el interés que ha despertado ante las autoridades españolas el proceso de diálogo emprendido Moreno en Ecuador, para fortalecer la democracia y alcanzar la reconciliación nacional.



También dijo que en España se valoró el proceso de consulta popular impulsado por el Gobierno ecuatoriano y que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero sobre diversos temas como la lucha anticorrupción, la defensa del ambiente, la reelección presidencial y el combate a los abusos contra menores de edad.



"No hay mejor cosa en democracia que preguntarle al pueblo, en este caso al pueblo ecuatoriano, para que se pronuncie sobre temas de interés nacional", apostilló Espinosa.