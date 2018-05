Viteri presentó cifras de deuda sin tomar recomendaciones de Contraloría

LEA TAMBIÉN

La comparecencia de la ministra de Finanzas María Elsa Viteri en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, para explicar la ejecución presupuestaria del 2017, se transformó en un espacio de cuestionamientos a la funcionaria en torno a la acatación del informe de Contraloría sobre la deuda pública.

Según un informe del ente de control, el límite de endeudamiento de 40% en relación al PIB permitido por ley, se rebasó en diciembre del 2016.



Viteri estuvo durante casi dos horas de este martes, 8 de mayo del 2018, en esa comisión y al finalizar su exposición sobre el cómo se ejecutó el presupuesto del año pasado, aprovechó para presentar las cifras de deuda a abril del 2018, que no se actualizan en el portal de finanzas desde enero.



"Sé que esto no corresponde al 2017 pero entiendo que están preocupados por este tema y les interesa, así que estas son las cifras de deuda pública", dijo.

Según los datos que mostró a los asambleísras, la deuda pública agregada (que incluye compromisos de deuda interna y externa) está en 46,98% del PIB, es decir, USD 48 869 millones.



Mientras que la deuda consolidada, que no toma en cuenta compromisos con entes del Estado, se ubica en 34,02%. "Estas son las cifras de deuda conforme a la legislación vigente", informó.



Cuando finalizó esta explicación, la primera asambleísta en increparla fue Mae Montaño.



La legisladora enfatizó que Contraloría ya concluyó que la deuda pública sobrepasó el límite del 40% y que además se dispuso que se derogue el decreto ejecutivo 218 que establece que en el cálculo para el techo se tome en cuenta la deuda consolidada y no la agregada.



"Si ya Contraloría dijo que la deuda cerró en 2016 por encima del 50%, ¿de dónde salen esas cifras que nos está presentando? ¿Con qué concepto de deuda nos quedamos? Díganos cuál es su disposición como Ministra", cuestionó.



Mientras que Soledad Buendía y Esteban Melo, de la bancada correísta, insistieron en pedir a la Ministra que se limite a contestar "solo con un sí o un no", si de acuerdo a la legislación actual, la deuda está dentro de los límites permitidos.



"La deuda contratada hasta ahora es legal sí o no", insistió en dos ocasiones Buendía.



Viteri respondió: "yo cumplo con la normativa, no debato legalidad".

Luego, ante la insistencia de Melo, dijo: "no soy de contestar solo con un sí o un no mis respuestas. Soy de analizar lo que respondo".



Añadió que los datos de deuda presentados en la comisión toman en cuenta la legislación actual. Es decir, que todavía no se incluyen rubros como las preventas, tal como lo dispone el informe de Contraloría.



Según Viteri, Finanzas está haciendo una revisión exahustiva de todo lo que dispone la Contraloría. "Sabemos que es obligatorio y lo vamos a cumplir. Tenemos 90 días",dijo.



Sin embargo, añadió que de esa revisión surgieron preguntas que se enviaron al ente de control. "Para que definan dudas, como por ejemplo, mientras se reforma el Código de Planificación y Finanzas, con que instrumento me quedo", añadió.



Viteri dijo que el Ministerio está trabajando en los conceptos que se deben usar para determinar el límite de la deuda. "Es muy importante cómo determinar ese límite. Hay que analizar por qué 40% en Ecuador y por qué por ejemplo 130% en Italia", dijo.