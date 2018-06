María Cecilia Alvarado busca la Prefectura de Azuay

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La viceprefecta de Azuay, María Cecilia Alvarado, anunció su candidatura a la Prefectura de la provincia. Lo hizo tras desafiliarse del Movimiento Participa por discrepancias con el prefecto, Paúl Carrasco, y con el presidente del partido, Geovanny Palacios.

“Desde que asumí la Viceprefectura me propuse ser Prefecta y para ello me he preparado. Sé qué se hizo bien y qué mal”, dijo Alvarado. Ella admitió que ha conversado con algunas tiendas políticas, entre otras con las que impulsan la candidatura de Jefferson Pérez para la Alcaldía cuencana, pero aún no tomará la decisión.



Señaló que primero elaborará una propuesta dando énfasis a la vialidad y al desarrollo productivo y contar con un equipo de trabajo. Para ello, busca la interacción a través de sus redes sociales y correo electrónico con la intención de recibir planteamientos.



Según Alvarado, seguirá trabajando en el Gobierno Provincial con Carrasco hasta que termine su período y espera que él también cumpla el anuncio de seguirlo haciendo.