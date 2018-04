María Alejandra Vicuña es el rostro del Ejecutivo en las provincias

La vicepresidenta María Alejandra Vicuña cumplió el viernes, 6 de abril del 2018, un mes al frente de las nuevas funciones que le asignó el presidente Lenín Moreno. En este lapso, su trabajo se intensificó: ha participado en 23 eventos en Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, Cotopaxi y Santa Elena.

La Segunda Mandataria, de 40 años, tiene a su cargo cuatro responsabilidades: el Comité de Reconstrucción, el fortalecimiento de las políticas de Economía Social, la articulación con el Consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la coordinación de las acciones para dar cumplimiento a los resultados de la consulta y referéndum del pasado 4 de febrero.



Esto la ha llevado a sostener una imagen muy activa dentro de las vocerías del Gobierno Nacional y una alta presencia en territorio. Mientras, Moreno tiene como central de trabajo Carondelet, para reuniones sectoriales, de diálogo y las actividades de despacho.



La primera tarea, con el Comité de Reconstrucción, abarca las provincias de Esmeraldas y Manabí. Ambas jurisdicciones resultaron gravemente afectadas tras el terremoto del 16 de abril del 2016.



Por ello, Vicuña visitó Portoviejo el 12 de marzo, para articular el desarrollo productivo e infraestructura en las dos jurisdicciones costeñas. Diez días después hizo lo mismo en Esmeraldas. Y mañana liderará en la capital manabita una nueva cita con los organismos que conforman el Comité.



El 22 de marzo encabezó la toma de medidas. Por ejemplo, la incorporación de la prefecta esmeraldeña Lucía Sosa al Comité, reuniones periódicas cada 15 días y la aprobación de las obras y proyectos para los dos semestres de este año.

El alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, calificó como positivo el nombramiento de Vicuña. Considera que la presencia de una alta figura política en la zona ayudará a la toma de decisiones y al cumplimiento de lo planteado.



La segunda actividad vicepresidencial, que tiene que ver con el fortalecimiento de los programas de la Economía Social y Solidaria, incluye la coordinación interinstitucional de las entidades que conforman este comité.



Esta área ha copado gran parte de las actividades de Vicuña, pues ha participado en al menos siete eventos que involucran a este sector. Justamente, el miércoles pasado estuvo en un Foro Internacional sobre Economía Popular y Solidaria con Enfoque Territorial.



El 16 de marzo participó en una reunión en Guayaquil, para formar una hoja de ruta. Allí reiteró que la reactivación económica y productiva necesariamente demandan acciones articuladas del Estado. En 10 meses -anotó- son USD 850 millones los entregados desde BanEcuador para créditos productivos.



Jenny Sangurima, presidenta de la Cámara de la Economía Popular del Puerto Principal, contó que la interacción con ella fue una oportunidad para abrir el diálogo con el Gobierno y para potenciar al sector “como algo grande, pues es fuente de trabajo, producción de calidad y buen servicio”.



Vicuña explicó que sus actividades han sido permanentes desde octubre, cuando se le encargó la Vicepresidencia. No obstante, reconoce que el último mes ha sido más intenso por las nuevas funciones.



“Normalmente, yo he sido 24/7; sin dudas en la consulta popular fui 25/8. Probablemente ahora que tengo más responsabilidades soy 26/9. De eso se trata el trabajo comprometido”, comentó.



Agregó que no solamente las actividades públicas configuran su trabajo, sino también las de despacho. Por ejemplo, citó que por la reconstrucción ha sostenido encuentros fuera de Manabí, en Quito y Guayaquil.

También, desde el mes pasado ha tenido citas –no públicas– sobre su tercera tarea. Esta es la articulación y coordinación con el representante del Ejecutivo ante el Consejo del IESS, para impulsar el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 del plan Toda Una Vida, en lo relacionado con el sistema de seguridad social.



En esa línea, su única aparición fue el miércoles en Guayaquil, en la inauguración de la feria Casa Nueva Hábitat 2018, con empresarios.



Vicuña, además de sus funciones, ha sido la principal figura del Gobierno en varias ocasiones. El lunes anterior reemplazó a Moreno en el Cambio de Guardia, en Carondelet, y el 22 de marzo lideró la reunión del Gabinete Intersectorial de Seguridad, en Esmeraldas. Ahí se evaluó el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.

En contexto

​

La vicepresidenta María Alejandra Vicuña fue posesionada por la Asamblea el 6 de enero. Dos meses después, el Presidente le asignó cuatro funciones. Antes estuvo en el puesto como encargada, desde octubre, en lugar del exvicepresidente Jorge Glas.