Marco Rubio dice que Senado no aprobará propuesta migratoria de Trump

Marco Rubio, uno de los republicanos más prominentes en el Senado, anticipa que la propuesta para reducir la inmigración legal que el presidente Donald Trump abrazó la semana pasada no obtendrá luz verde en esa cámara del Congreso de Estados Unidos.

"Esa propuesta de ley no va a ser aprobada", manifestó Rubio en declaraciones a una televisión de Florida, citadas hoy por medios estadounidenses. "Creo que la Casa Blanca sabe que no tiene los 60 votos para ello en el Senado".



Trump respaldó la semana pasada un proyecto de ley de dos senadores republicanos que pretende reducir significativamente la inmigración legal en una década instaurando un sistema inmigratorio basado en el mérito, en el que se tendrían también en cuenta el conocimiento de inglés del inmigrante y su capacidad económica para sostenerse a sí mismo y a su familia. Uno de los puntos centrales de la propuesta es la reducción a la mitad de los permisos de residencia, conocidos como "green cards".



Para que saliera adelante en el Senado, la propuesta necesitaría el apoyo de todos los republicanos y de al menos ocho demócratas. Y a la oposición demócrata se une también la de algunos republicanos. Rubio fue uno de los miembros de la llamada "banda de los ocho" que redactó la reforma migratoria aprobada en el Senado en 2013, pero que murió en la Cámara de Representantes ante la negativa de los republicanos a someterla al voto.



El senador por Florida, de origen cubano, dijo que tiene una "gran diferencia de opinión" con la propuesta de ley que ha abrazado Trump en lo relativo a establecer un límite a los permisos de residencia, cuyo cupo cree que debería establecerse en función a la demanda, pero indicó que apoya que haya cambios en el sistema de inmigración legal.



Así, indicó que la reforma que la "banda de los ochos" (cuatro republicanos y cuatro demócratas) patrocinó en 2013 se movía ya hacia un sistema de méritos, si bien no iba tan lejos como la propuesta que ahora ha respaldado Trump públicamente.