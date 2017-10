Marcha de las prefecturas complicó el tráfico en el centro de Quito

Fuerte congestión vehicular se registró durante la mañana y el mediodía de este martes 17 de octubre en el centro de Quito, por la marcha convocada por las prefecturas del país, que se congregó en el parque El Arbolito, para luego partir a la Plaza Grande y terminar en la Prefectura de Pichincha.

Las avenidas 12 de Octubre, Velasco Ibarra, 10 de Agosto y las calles del Centro Histórico lucieron llenas de vehículos que avanzaban lentamente.



Un total de 50 agentes de tránsito estuvieron desplegados en esas calles para gestionar la movilidad.



Algunas estaciones de los corredores Sur - Oriental en sentido en sentido sur- norte y Ecovía en sentido contrario fueron suspendidas momentáneamente conforme el paso de los manifestantes.



"Todos tenemos derecho a la protesta, pero hoy la ciudad ha vivido un caos en el tránsito. Las autoridades deben avisar con anticipación las vías que se van a cerrar para tratar de tomar otros caminos", señaló molesto Juan Cusco, quien debió esperar una larga fila en la avenida 10 de Agosto.



Pamela Andrade tuvo que cambiar las actividades que tenía previstas, pues no pudo tomar un articulado del Trolebús. "No tenía conocimiento de estos cierres y ahora me toca cancelar algunas cosas que debía hacer en el centro porque no voy a poder llegar".