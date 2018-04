Unas 12 000 personas marchan en México exigiendo justicia para estudiantes asesinados

LEA TAMBIÉN

Alrededor de 12 000 personas marcharon este jueves 26 de abril del 2018 por las calles de Guadalajara, en el oeste de México, exigiendo paz y justicia para tres estudiantes de cine asesinados, en la segunda manifestación popular en menos de una semana ante un crimen cuya crueldad ha conmocionado al país.

Tras permanecer desaparecidos por más de un mes, autoridades del estado de Jalisco confirmaron el lunes 23 de abril del 2018 la muerte de Salomón Aceves Gastélum (25), Daniel Díaz (20) y Marco Ávalos (20), quienes fueron secuestrados y torturados por miembros de un cártel de narcotraficantes. Posteriormente, intentaron desaparecer sus cuerpos disolviéndolos en ácido, según las investigaciones.



“No son tres, somos todos” y “gobierno farsante, asesino de estudiantes”, fueron algunas de las consignas que gritaron los miles de manifestantes en su trayecto a la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como Glorieta Los Desaparecidos, en Guadalajara, la segunda mayor ciudad del país.



“La absurda guerra contra el narco se está llevando a compañeros y no lo permitiremos más. Ante eso convocamos a esta manifestación exigiendo paz”, dijo ante los presentes Jesús Medina, dirigente estudiantil de la estatal Universidad de Guadalajara.



Muchos de los manifestantes expresaron su rechazo a la versión de la fiscalía de Jalisco sobre las circunstancias de la muerte de los tres estudiantes.



“Lo que presentaron es a partir de indicios, evidencia contundente y científica no la hay. Son muchas dudas”, dijo Óscar Juárez, presidente de la sociedad de alumnos de la universidad privada ITESO.



Algunos manifestantes también expresaron consternación tras el testimonio de uno de los agresores, un rapero local llamado Christian Omar, conocido artísticamente como QBA, quien confesó haber sido el encargado de disolver los cadáveres en ácido.



“Es gente que ya no siente, ya se olvidaron de lo que es ser una persona. Falta de valores, totalmente”, dijo a la AFP , José Eduardo Gómez, estudiante del ITESO.



Junto a los estudiantes de unas cinco universidades de la zona marcharon también maestros y familiares que repetían lemas y cantos exigiendo no criminalizar a los jóvenes y recuperar la paz en el país.

Más de 200 000 personas han sido asesinadas en México y más de 30 000 están desaparecidas desde que el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar contra el crimen organizado a finales del 2006, según cifras oficiales, que no precisan cuántas de ellas han sido víctimas del combate a las mafias.