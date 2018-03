Marcela Aguiñaga habla de persecución

Para la exministra de Ambiente y actual legisladora por el grupo Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, la Contraloría se ha convertido en una arma de persecución.

Así lo registró en un mensaje en su cuenta de Twitter. En la publicación señala que esa supuesta persecución se da en contra de quienes “piensan diferente”.



Según el mensaje, la exfuncionaria ya se ha referido al tema y ha demostrado “hasta la saciedad” que no hubo perjuicio al Estado por la copra 66 lotes en los Samanes.



“El dinero jamás salió de las arcas fiscales”, señaló la actual parlamentaria. Este Diario solicitó una entrevista, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.



La víspera, la Contraloría General del Estado había ratificado la glosa en contra de la exministra por el pago no justificado de USD 41 millones por los terrenos que pertenecían al Instituto de Seguridad Social de FF.AA.



El 6 de noviembre del 2017, el organismo de control notificó a Aguiñaga con el hallazgo de esa glosa.



Entonces, la entidad estableció un plazo de 60 días para que se presentaran pruebas de descargo.



El tiempo concluyó y, el 15 de marzo pasado, la Contraloría ratificó la glosa, tras negar un recurso de revisión.



Cuando fue notificada, Aguiñaga ya había dicho que se trata de una persecución y que todo lo actuado era legal.



En la compra-venta, las autoridades tomaron en cuenta el avalúo de la dirección especializada del Ministerio Vivienda. Según la Contraloría, lo que correspondía era considerar el avalúo del Municipio de Guayaquil.