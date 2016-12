El mapa de riesgos del Cotopaxi detalla cada zona amenazada

Cada poblado amenazado por una posible erupción de fuerte magnitud del volcán Cotopaxi está identificado en el nuevo mapa de riesgos.

Se trata del cuarto documento que se tiene, desde 1978, sobre los posibles efectos de los lahares (flujos de escombros), que se pueden formar por el descongelamiento del glaciar en caso de una erupción.



Pedro Espín Bedón, geólogo que participó en la investigación, explica por qué es imprescindible este mapa.



Se identifica con detalles las vías, drenajes, pueblos, nuevas construcciones, infraestructura pública y privada, divisiones provinciales, ríos, puentes, montañas... de las zonas norte y sur. Aún se elabora la cartografía de la parte oriental.



Esa precisión es factible por el uso de tecnología avanzada en 3D, un nuevo sistema de coordenadas y una mejor escala.



“(Este mapa) cambia bastante con relación al del 2004; ahora se ve el crecimiento de Quito y de Latacunga. Esta (última) se expandió hacia el sur y norte, que son zonas en riesgo”, comenta el técnico del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que hizo la investigación desde el 2015.



Por ejemplo, aparecen el paso lateral de Lasso-Salcedo y la red de torres de energía eléctrica en el sitio El Chasqui.



Luego de la reactivación del volcán, el 14 de agosto del 2015, los geólogos recorrieron las zonas de influencia de la montaña para encontrar vestigios de su última erupción (26 de junio de 1877) y así determinar con precisión hasta dónde llegaron los lahares hace 139 años y en qué sitios se depositaron.



Las expediciones estuvieron acompañadas por los representantes de las oficinas gubernamentales, de las comunidades y de los funcionarios de los municipios de Latacunga, Salcedo, Rumiñahui y Quito, que son las jurisdicciones amenazadas por el volcán. También intervino el Instituto Geográfico militar.



En los recorridos comprobaron que una parte del área del aeropuerto Cotopaxi, como la torre de control, está fuera de peligro; en el mapa del 2004 toda la zona corría riesgo. El espacio de la torre puede ser usado para una evacuación.



Ya con el mapa, las unidades de Gestión de Riesgos de los municipios de Latacunga y Salcedo, en Cotopaxi, Mejía y Quito, en Pichincha, planifican capacitaciones para informar sobre los cambios.



Los técnicos del Cabildo de Mejía organizarán talleres para los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y los líderes barriales en las zonas de riesgo del norte del macizo.



La técnica Liz Tufiño indica que el mapa es ilustrativo y especifica los lugares por donde descenderían los lahares en el sector de El Pedregal. “Ya no tendremos confusiones al indicar el lugar afectado y lo que deberían hacer los vecinos”.



En la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito indicaron que las ocho mesas técnicas ya actualizaron los mapas y esperan complementar con el estudio de la vulnerabilidad constructiva de la ciudad.



Juan Zapata, secretario de Seguridad del Distrito, dice: “los mapas nos sirvieron para determinar los barrios y personas afectadas. Ahora nos preparamos para hacer un simulacro en el valle de Los Chillos en los próximos días”.



A los técnicos y el alcalde de Latacunga, Patricio Sánchez, les preocupa lo que reveló la actualización. El 65% del área urbana de Latacunga está en riesgo. Según él, 10 000 viviendas están asentadas en las cercanías de los ríos Cutuchi, Aláquez y Pumacunchi. Por estos afluentes descenderían los flujos de lodo y escombros en una hipotética erupción.



Esto significa que en esa zona no se puede hacer ninguna mejora o inversión, como prohíbe el Código del Cootad.



Un grupo de técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y del departamento de Seguridad Ciudadana del Cabildo verificó y comprobó las rutas de evacuación, puntos de encuentro y zonas seguras, tomando en cuenta el mapa.



Pablo Morillo, coordinador Zonal de la SGR, comenta que “en algunos casos hay que hacer modificaciones en las vías de evacuación o puntos de encuentro; en otros no.



En Salcedo están a la espera de recibir las copias del mapa. Raúl Villacís, director de Riesgos del Cabildo, asegura que se planifica la capacitación a los habitantes en zonas de peligro.



En contexto



La zona de riesgo dibujada en el nuevo mapa del volcán Cotopaxi fue determinada con base en la información de la erupción del 26 de junio de 1877, que fue catastrófica. Los planes de prevención deben considerar este escenario, según el Instituto Geofísico.



Cuatro mapas



1978



El primer mapa fue elaborado por Dan Miller, Donald Mullineaux y Minard Hall.



1988



Esta cartografía fue hecha por los técnicos Minard Hall y Christa von Hillebrnadt.



2004



Hall, Patricia Mothes, Pablo Samaniego, Hugo Yepes y Daniel Andrade participaron.



2015



Este cuarto mapa fue hecho por varios técnicos del Instituto Geofísico de la Politécnica.