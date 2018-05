Santos celebra tregua decretada por el ELN durante las presidenciales 

LEA TAMBIÉN

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, celebró este lunes, 14 de mayo del 2018, el anuncio de la guerrilla del ELN de que respetará un alto el fuego durante cinco días con motivo de las elecciones presidenciales que Colombia celebra la próxima semana.

"Me alegra mucho y espero que durante ese tiempo también sigamos avanzando para tener acuerdos lo más rápido posible", dijo Santos desde Madrid, donde participa en el Foro Europa para compartir su experiencia en la construcción de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Sobre las negociaciones que su Gobierno lleva ahora a cabo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra gran guerrilla que opera en el país, Santos dijo aspirar a lograr un acuerdo de base antes de terminar su mandato, para que el nuevo presidente pueda continuar el proceso y no dar marcha atrás.



"Si el ELN está dispuesto a avanzar sustancialmente antes de terminar el Gobierno, esperamos firmar un acuerdo marco como se firmó en Irlanda del Norte con parámetros básicos y el próximo Gobierno decidirá si continúa o no (.) Si se logra llegar a ese nivel, creo que al próximo Gobierno le quedará difícil reversar esa negociación", puntualizó Santos.



El ELN anunció este lunes que cesará sus "actividades militares"durante las elecciones presidenciales que se celebrarán en Colombia el domingo 27 de mayo.



"El ELN cesará actividades militares del 25 al 29 mayo 'para aportar a unas condiciones favorables que le permitan a la sociedad colombiana expresarse en las elecciones", anunció la delegación de paz de la guerrilla desde su cuenta en Twitter.



La guerrilla mantendrá el alto el fuego desde las 00:00 horas del 25 de mayo hasta las 24:00 del 29, aunque no facilitó más detalles en su mensaje. Las negociaciones con el ELN comenzaron en febrero de 2017. Desde entonces, su máximo logro fue acordar el primer alto del fuego en la historia con la organización armada.



La tregua duró tres meses y a su término fue seguida de ataques perpetrados por los guerrilleros, lo que creó una crisis en los diálogos. Pocas semanas después de reanudarse el proceso, Ecuador rechazó seguir siendo el país anfitrión del diálogo ante la creciente violencia que experimenta en su frontera con Colombia, en gran parte a manos de hombres disidentes de la ex guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).



La semana pasada Cuba asumió ese papel de anfitrión y se reanudó así la búsqueda de una salida pacífica al conflicto con la última guerrilla que opera en Colombia. Actualmente se desarrolla el V ciclo de diálogo y se espera que las dos partes acuerden una tregua para un período prolongado.