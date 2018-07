Los 'pirruris', los 'fifi', ... El diccionario básico del 'Peje' López Obrador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Andrés Manuel López Obrador, flamante presidente electo de México, es conocido por usar en sus discursos palabras y frases populares para referirse a sus oponentes, a quienes no están de acuerdo con él y a gente de las clases sociales más altas.

Durante sus reuniones con distintos líderes de la región, no dejará pasar la oportunidad para hacer internacionales algunas expresiones y palabras coloquiales que son del dominio en su país, pero que quizá se conocen poco o nada más allá de las fronteras.



López Obrador tiene una manera muy peculiar de referirse a ex presidentes, a los empresarios y políticos. En algunas ocasiones, él se ha encargado de explicar el significado de sus expresiones, pero en otras lo deja a la interpretación de sus interlocutores.



Todo empezó el 16 de marzo de 2006, cuando López Obrador, quien era candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), le mandó un mensaje al entonces Presidente Vicente Fox para que no se entrometiera en el proceso electoral.

El mensaje de AMLO fue un "Cállate Chachalaca". La chachalaca es una de las aves más ruidosas que habita desde Texas hasta Costa Rica. Básicamente, lo que quería decirle a Fox era que guardara silencio.



Pero para conocer un poco más de López Obrador hay que explicar por qué tiene el apodo del 'Peje'.



El puntero de la elección nació en el estado de Tabasco, el pejelagarto es un pez que habita en pantanos y ríos de distintos lugares, uno de ellos, la tierra natal de López Obrador. Tiene forma alargada y tubular, con un hocico desproporcionadamente grande y generalmente alargado. Se conoce como un platillo exótico, su sabor es muy similar al del corazón; su carne es espinosa pero suele comerse asada acompañada de tortillas y salsas. También es común comerlo en tamales.



Por su estado de origen, en el año 2000 se le empezó a llamar 'Peje'.

López Obrador se ha caracterizado por ser popular entre las clases sociales menos afortunadas, él mismo se considera un hombre que vive de manera austera. En sus campañas proselitistas es común que se refiera a las clases privilegiadas de los sectores políticos y empresarial como "la mafia del poder", un terminó que explicó recientemente en un programa político de la cadena Televisa.



Otro término ya famoso usado por AMLO para referirse a la clase tecnócrata es "los pirruris".



'El Pirruris' es un personaje famoso de la comedia mexicana de los años setenta, caracterizado por el actor Luis de Alba y era una parodia de los llamados juniors, a los que ridiculizaba por la excesiva dependencia de sus padres.



"Los pirruris" de alguna manera van también ligados a los "fifi", otro término que López Obrador ha puesto de moda, principalmente en la que fue su tercera campaña a la presidencia este 2018 y gracias a la cual consiguió el triunfo.

En el discurso de AMLO, "los fifi" representan a las personas ricas con la piel muy delgada, que son muy delicadas y que de alguna forma no están dispuestas a escuchar la crítica.



"Fifi" se usa para todo: empresarios fifi, políticos fifi, ciudadanos fifi…



Pero también hay palabras del vocabulario del 'Peje' que pueden malinterpretarse como cuando en 2012 se postuló a la Presidencia y dijo que si no ganaba se iba "a la chingada", que en el argot mexicano es una forma coloquial de despedir a alguien y decirle que se vaya muy lejos.



Si algún día AMLO invita a algún líder latinoamericano a la "chingada", no debe ofenderse. El izquierdista es dueño de un rancho en Palenque, Chiapas, llamado 'La Chingada', que tiene una extensión de 13 341 metros cuadrados y que heredó en el año 2000.



Una de las últimas expresiones que ha incorporado a su vocabulario es "frijol con gorgojo" en referencia a los regalos que los partidos políticos utilizan para tratar de comprar el voto y lo que quiere decir es que la gente se fije bien de que no le den frijol viejo e incomible.



Aunque no es un término acuñado por López Obrador, a sus simptizantes se los llama Amlovers, en alusión a las siglas de su nombre: AMLO.