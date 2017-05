Manifestantes venezolanos esperan que las delegaciones diplomáticas escuchen sus pedidos

Un grupo de aproximadamente 80 ciudadanos venezolanos organizó una protesta en las avenidas Patria y 6 de Diciembre, en el centro-norte de Quito, desde las 10:00 de este miércoles 24 de mayo de 2017.

A pesar de que finalmente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no asistió a la ceremonia de posesión de mando de Lenín Moreno, los manifestantes insistieron en su protesta ante lo que consideran una "crisis insostenible".



José Bernal, venezolano oriundo de ciudad Bolívar, dijo que protestan para que no se de paso a la Asamblea Constituyente impulsada por el régimen.



Vlaydimar Marín, otra de las manifestantes, dijo que no quieren que aumente el número de muertos en Venezuela.



Según Leonardo Baute, que protestó usando una gorra vino tinto, el objetivo es que las delegaciones diplomáticas de los diferentes países que llegaron a la ceremonia de Cambio de Mando los escuchen y "se enteren lo que pasa en Venezuela".



Los manifestantes anunciaron que permanecerán cerca del hotel Hilton Colon con la esperanza de que los representantes diplomáticos los escuchen.