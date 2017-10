Manifestaciones en Bolivia contra el afán de reelección de Morales

Bolivia celebra hoy, 10 de octubre de 2017, 35 años de democracia ininterrumpida con un debate público sobre la insistencia del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en habilitar al presidente Evo Morales para un cuarto mandato (2020-2025), pese a que su propuesta fue rechazada en un referéndum vinculante el 2016.

El colectivo ciudadano Otra Izquierda es Posible y otras organizaciones políticas y sociales convocaron concentraciones públicas en las principales ciudades de Bolivia para pedir al Gobierno de Evo Morales que respete el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016. "Hoy vamos a decir no a la reelección. Lo haremos desde San Francisco (plaza histórica de La Paz). ¡¡Viva Bolivia !!", arengó el líder de la oposición política, el empresario Samuel Doria Medina, de la centroderechista Unidad Nacional (UN).



Las concentraciones públicas serán nocturnas en La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y otras ciudades. Sus organizadores justificaron la convocatoria a raíz de la aceptación del Tribunal Constitucional de un recurso del MAS que pide habilitar a Evo Morales a una reelección indefinida. "En 35 años, la democracia jamás estuvo tan amenazada como hoy, por los afanes 'vitalicios' de Evo Morales", alertó el analista político Franz Rafael Barrios.



Bolivia, tras una sucesión de golpes militares, logró el 10 de octubre de 1982 el retorno de la democracia. Ese hecho es recordado cada año en el país sudamericano. "Como hoy, 1982, Hernán Siles Zuazo, llegó a la presidencia tras convalidarse últimos resultados electorales, terminando así las dictaduras. Hace 35 años, el pueblo puso fin a 18 años de dictaduras y recuperó la democracia. Siles juró como presidente pero pronto fue traicionado", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



El presidente Morales ingresó de pleno en una campaña electoral tras el homenaje que tributó el lunes en la ciudad boliviana de Vallegrande al guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, ejecutado hace 50 años por un militar boliviano.



Morales, en su caminata a La Higuera, sitio donde murió el Che, lució una polera con la inscripción "2020-2025" en la manga izquierda. "No tenemos nada que ocultar. Nuestra aspiración es que Evo Morales sea candidato y gobierne más tiempo", admitió el sindicalista petrolero Rolando "Flaco" Borda, que es secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz.



El expresidente Eduardo Rodríguez Vetzé (2005-2006), por otra parte, pidió tolerancia, a través de Twitter. "A 35 Años de democracia (en) Bolivia: mayor libertad, mejor justicia, pluralidad y tolerancia. Frente a desafíos: !Himnos de Paz y de Unión!", escribió.



El Tribunal Constitucional dará a conocer en noviembre si es habilitado o no Evo Morales. Si la respuesta es negativa, el MAS presentará tres recursos adicionales.