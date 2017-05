Manifestación de taxistas contra Uber inicia sin contratiempos en Colombia

Centenares de taxistas iniciaron el miércoles 10 de mayo del 2017 desde muy temprano una protesta contra la operación supuestamente "ilegal" de la plataforma tecnológica Uber, marchando desde diferentes puntos de la ciudad, sin ocasionar mayores problemas de movilidad, según informaron hoy autoridades de transporte.

"Inician las marchas del gremio de taxis en Bogotá, las movilizaciones se desarrollan con normalidad a esta hora", señaló la Secretaría de Movilidad de Bogotá en su cuenta de Twitter.



El organismo agregó que en la capital colombiana aproximadamente 1 500 vehículos participan de la manifestación.



La protesta de los taxistas, que en su mayoría no está prestando el servicio, busca presionar al Gobierno para que bloquee la plataforma tecnológica Uber, "por ser ilegal" y porque "tiene a miles de conductores en la quiebra total", aseguraron algunos de sus voceros.



"No queremos bloquear vías, vamos a hacer una marcha pacífica" manifestó uno de los conductores en el norte de Bogotá, "No más transporte ilegal, Uber fuera", "Santos, no más Uber" señalan algunas de las pancartas con las que los taxistas marchan lentamente hacia el centro de la ciudad.



Las protestas se realizan también en otras ciudades como Pereira, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, entre otras, en donde se registra un plan tortuga que ha ocasionado que el transporte sea lento, y en donde se han intentado presentar bloqueos que han sido disueltos por la Policía.