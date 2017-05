Maiceros de Guayas realizaron protesta para pedir que el seguro agrícola cubra sus pérdidas

Durante más media hora, un grupo de maiceros bloquearon el puente de ingreso al cantón Pedro Carbo (Guayas) este viernes 5 de mayo del 2017, pasado el mediodía. La medida fue para exigir que el seguro agrícola les pague la producción de maíz que han perdido a causa de plagas y las intensas lluvias en la Costa.

Decenas de agricultores dicen que la aseguradora ha rechazado sus solicitudes de reembolso o que le han ofrecido cantidades menores con relación a lo invertido en sus cosechas.



Carlos Franco, vive en el sector San Vicente, del cantón Balzar y cuenta que perdió cinco hectáreas de cultivo por culpa de un gusano que se comió todos los granos.



Franco se acogió a fines de marzo al beneficio del seguro y pidió el reembolso de lo invertido, pero hasta el momento no se lo entregan. “Me dijeron iba a ser rápido, pero no nos han llamado. Invertí USD 3 000 y necesito volver a sembrar”.



Para Tamara Valencia, del cantón Pedro Carbo, el valor que le quieren reconocer es menor a lo invertido en sus tres hectáreas. Ella gastó más de USD 1 000 en esta cosecha, “pero solo me quieren reconocer USD 400 y eso es muy poco”.



Parte de la producción invernal estaba en etapa de cosecha por lo que los agricultores consideran que el seguro debería de cubrir el 100% de lo que se ha perdido.



En declaraciones para Ecuavisa, la gerente del proyecto Agroseguro, Paulina Silva, informó que en los próximos días se reunirá nuevamente con los agricultores para analizar el monto a entregar por las pérdidas.



Indicó que cubrir los siniestros en el cultivo del maíz tienen montos que van desde los USD 1 000 dependiendo del kit y semilla que se utilice. “La cobertura del seguro es del 60% de la inversión, pero dependerá de la evaluación que realicen los técnicos en los cultivos afectados”.



El 14 de marzo del 2017, el Ministerio de Agricultura declaró la emergencia fitosanitaria para el sector maicero en Guayas, Los Ríos, Santa Elena y los cantones Santa Ana, Paján y Chone, de Manabí.



Hasta esa fecha, las inspecciones de 600 técnicos daban como resultado 82 281 hectáreas afectadas por la incidencia del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), el gusano ejército (Mhytimma unipuncta), hongos, bacterias y otras enfermedades.