Nicolás Maduro responde a la OEA: ‘Soy el presidente más demócrata de América’

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy (7 de junio del 2018) ser el gobernante más demócrata de América, al responder a la resolución de la OEA que cuestionó su reelección y abrió el camino de la suspensión del país del ente hemisférico.

"Yo soy el presidente más demócrata del continente americano, no solo porque gano elecciones, sino porque gobierno con el pueblo", afirmó.



En un acto con comunas, organizaciones populares promovidas por el Gobierno, Maduro se comparó con su colega chileno Sebastián Piñera, de quien dijo que no puede gobernar con el pueblo porque es un multimillonario y está "arrugadito de tanto billete".



Maduro dijo que el imperio estadounidense se volvió loco en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos por su intento de expulsar a Venezuela, pero afirmó que salió derrotado porque necesitaba 24 votos y solo alcanzó 19 en la resolución aprobada.



"Hemos ido a la capital del imperio y hemos regresado con la victoria en nuestra manos", dijo Maduro al condecorar a su canciller Jorge Arreaza por su desempeño en la asamblea de la OEA, entregándole la réplica de un sable del Libertador Simón Bolívar.



Maduro reiteró que Venezuela está contando los días para su retiro de ese organismo "inútil", como llamó a la OEA, que se concretará el 27 de abril de 2019, para cuando prometió decretar un feriado nacional.



La OEA aprobó el martes una resolución que allana el camino para la suspensión de Venezuela,como persigue Estados Unidos, y profundiza el aislamiento internacional de Maduro, al desconocerlo como presidente legítimo.



Estados Unidos y los 14 países del Grupo de Lima, que negociaron el texto durante días, sumaron a la resolución a cuatro países más: Bahamas, Barbados, Jamaica y República Dominicana.



El texto aprobado es el más duro con la Venezuela chavista que ha salido de la organización panamericana en los últimos dos años, en los que se profundizó la crisis económica.



La elección del 20 de mayo, en la que Maduro fue reelegido con parte de la oposición vetada y en un proceso sin observación internacional, "carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales", dice la resolución.



Maduro dijo que el imperialismo perdió un voto en comparación con el año pasado en su intento por expulsar a Venezuela de la OEA, lo que calificó como una victoria sobre Estados Unidos, que, afirmó,amenazó a presidentes y primeros ministros de la región con quitarles financiamientos y cuotas comerciales si no apoyaban la resolución.



"Hemos soportado y resistido la más grande presión y agresión que jamás Gobierno alguno haya enfrentado en un siglo. Hemos salido victoriosos, hemos derrotado al vicepresidente (EE.UU.) Mike Pence, salimos campeones en la OEA", afirmó.



Agregó que la resolución que aprobó la Asamblea de la OEA es inocua e inservible. "Sacaron un comunicado que no sirve para nada, fatuo, una perdedera de tiempo, producto de la obsesión imperialista. Ellos echan el cuento de una Venezuela que no existe. Aquí existe una Venezuela en paz, progresando, enfrenando sus problemas, pero ellos quieren presentar una Venezuela de un desastre total", afirmó.



Agregó que muchos gobernantes que los pueblos de los países que apoyaron esta resolución "inmoral e intervencionista"estarán avergonzados y dijo que espera que los gobiernos reflexionen y rectifiquen.