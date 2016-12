Maduro llama a Macri 'ladrón' y 'cobarde'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó este viernes 16 de diciembre del 2016 a su homólogo de Argentina, Mauricio Macri, de “ladrón” y “cobarde”, tras acusarlo de mandar a “agredir” a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, el miércoles pasado en Buenos Aires.

“El cobarde de Macri mandó a agredirla (...). Cobarde, eres un cobarde Macri, no te metas con las mujeres. Macri, cobarde, oligarca, ladrón”, sentenció Maduro, en un acto de graduación de médicos en Caracas, al que asistió la canciller.



En el acto, que se realizó en el Panteón Nacional, Maduro condecoró a Rodríguez con la “orden de libertadores y libertadoras de Venezuela”, por su “valentía y patriotismo”.



“Argentina se encargará de ti y te secarás, como se seca todo el que se mete con los hijos de Bolívar y de Chávez, cobarde”, remató el mandatario.



Maduro afirmó que a pesar de que haya muchas diferencias entre los gobiernos, los convenios internacionales y la ética deben prevalecer.



Aseguró que si la canciller argentina hubiera sido agredida por los cuerpos de seguridad de Venezuela, habrían “armado un escándalo CNN y todos los medios de la oligarquía, el Clarín en Buenos Aires, La Nación”.



Pero “como la agredida es la canciller de Venezuela, ellos guardan silencio, cómplices, cobardes”, señaló el presidente.



En un confuso episodio el miércoles, Rodríguez se trasladó a Buenos Aires para intentar formar parte del encuentro de cancilleres convocado por los socios fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) tras la suspensión de Venezuela del bloque, pero no fue recibida.



La diplomática aseguró que recibió golpes cuando entró a la cancillería argentina para tratar de participar en la reunión, por los que fue al médico y ahora utiliza un cabestrillo en un brazo, aunque aclaró que no sufrió fracturas.



Argentina asumió el miércoles la presidencia rotativa del Mercosur, a pesar de los reclamos de Caracas.