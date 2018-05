Macron ofrece la nacionalidad francesa a inmigrante que salvó a niño en París

LEA TAMBIÉN

Gracias a que con su valentía salvó la vida de un niño, un joven inmigrante de Mali recibirá la nacionalidad francesa, anunció hoy (28 de mayo del 2018) el presidente del país, Emmanuel Macron. El mandatario recibió hoy en el Palacio del Elíseo a Mamoudou Gassama, de 22 años, y le anunció de que como reconocimiento a su "acción heroica" recibirá el permiso de residencia.

"También lo invité a solicitar la nacionalidad francesa", escribió en Twitter. Macron incluso ofreció empleo a Gassama y dijo que los Bomberos de París estarían encantados de sumarlo a sus filas. Gassama se convirtió en un héroe tras salvar el sábado a un niño pequeño que colgaba de un balcón en la cuarta planta de un edificio de París.



Grabaciones de video muestran cómo el joven trepa con una increíble velocidad de un balcón a otro por la fachada hasta alcanzar al niño, que se aferraba al borde en la parte exterior del edificio. La prensa ha apodado a inmigrante como "el Spiderman del XVIII", en alusión al héroe de cómic y el barrio en el que se produjeron los hechos, el Distrito 18 de París.



Las primeras investigaciones apuntan a que el niño estaba solo en casa y al parecer trepó por la barandilla del balcón. "Escuché a la gente gritar. Me acerqué corriendo a ver qué podía hacer. Llegaba hasta el primer balcón así que trepé así de uno a otro; gracias a dios lo pude salvar", declaró Gassama, que no tiene permiso de residencia en Francia y que iba de camino a ver la final de la Liga de Campeones de fútbol.



"Adoro a los niños, no hubiera querido que le pasara nada estando yo presente", señaló a la emisora BFMTV. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, le agradeció en Twitter por su acción y aseguró que el ayuntamiento lo ayudará a que pueda establecerse en Francia.



El padre del niño en cambio se enfrenta a hasta dos años de cárcel y 30 000 euros de multa por inclumplimiento de sus deberes tutelares.



La oposición criticó a Macron por su defensa de Gassama a la vez que lleva adelante una dura política con los inmigrantes. "Al mismo tiempo la Policía (de Macron) seguirá persiguiendo a sus hermanos en desgracia y acosando a los que los ayudan por solidaridad", señaló en Twitter la senadora ecologista Esther Benbassa.