Emmanuel Macron y Marine Le Pen se juegan el todo por el todo en debate en Francia

Francia encenderá este miércoles (3 de mayo del 2017) la televisión para asistir al único cara a cara entre los dos aspirantes a la presidencia, el centrista proeuropeo Emmanuel Macron, favorito, y la ultraderechista Marine Le Pen, ambos a la caza del voto de indecisos y abstencionistas.

La cita será la oportunidad de Macron y Le Pen de confrontar sus planes radicalmente antagónicos sobre economía, inmigración e integración europea, con los que pretenden enderezar una Francia en crisis frente a la globalización.



Después de 10 días de una campaña despiadada, Macron sigue liderando los sondeos, con alrededor del 60% de la intención de voto, pero ha perdido entre uno y cinco puntos desde la primera ronda, el 23 de abril.



Los dos aspirantes buscarán seducir a los indecisos y convencer a los abstencionistas de ir a votar el domingo. Según las encuestas, 20% de los franceses aún no han decidido su voto y 30% podrían abstenerse (un 10% más que en 2012) .



Cualquiera que sea el resultado, este debate marca un nuevo paso en la integración del Frente Nacional (FN) en la política francesa, con la primera participación de un candidato de esta formación en este ritual francés de entre las dos vueltas.