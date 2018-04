Macron: Ataques aéreos 'no solucionan nada' del conflicto en Siria

LEA TAMBIÉN

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este martes 17 de abril del 2018 que los ataques aéreos contra instalaciones de armas químicas en Siria “no solucionan nada” del conflicto, pero se lanzaron por “el honor de la comunidad internacional”.

“Miremos nuestros principios a la cara y preguntémonos adónde queremos ir. Estos ataques no solucionan nada pero ponen fin a un sistema al que nos habíamos acostumbrado: De alguna manera, el bando del derecho se convirtió en el bando débil”, dijo Macron ante los eurodiputados.



El presunto uso de armas químicas el 7 de abril en Duma, un bastión rebelde cercano a Damasco donde perdieron la vida más de 40 personas, representó, para Reino Unido, Francia y Estados Unidos, la violación de una “línea roja” por parte del gobierno del presidente sirio, Bashar al Asad.



Los tres países decidieron entonces lanzar esos bombardeos “por el honor de la comunidad internacional”, explicó Macron, máxime cuando el Consejo de Seguridad de la ONU tiene dificultados para adoptar resoluciones sobre Siria por los vetos de Rusia, un aliado de Damasco.

Un grupo de eurodiputados atiende el discurso del presidente francés, Emmanuel Macron. Foto: EFE

“No hemos declarado la guerra a Bashar al Asad” , la “única guerra” de Francia en Siria es “ contra [los yihadistas de] Dáesh” , agregó Macron, cuyo país ya advirtió en 2017 que el uso de armas químicas conllevaría “una respuesta inmediata” de Francia.



El canciller francés Jean-Yves Le Drian aseguró este martes 17 de abril que “todo sugiere” que Siria ya no tiene capacidades para fabricar armas químicas, pero advirtió que no dudarán en volver a atacar, si las usan de nuevo.



Aunque para la UE la solución al conflicto en Siria, que ha costado la vida a más de 350 000 personas desde hace más de siete años, pasa por un diálogo político entre gobierno y oposición con el apoyo de los aliados de Damasco como Rusia, no esconde su deseo de una transición en el país.

Vista del Parlamento Europeo. Foto: EFE

“No construiremos la Siria del mañana si desviamos la mirada para dejársela al régimen de Bashar [al Asad] y sus aliados una vez que hayan terminado el sucio trabajo que llevan a cabo” , agregó Macron en su apasionado discurso ante la Eurocámara reunida en Estrasburgo (noreste de Francia) .