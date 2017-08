92 luminarias de la pista atlética del parque La Carolina serán reemplazadas

Alrededor de 92 luminarias que se encuentran colocadas a lo largo de la pista atlética del parque La Carolina serán reemplazadas por la Empresa Eléctrica Quito.

Según la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) en las 60 hectáreas del parque se encuentran desplegadas 900 luminarias que permiten que los usuarios puedan realizar deporte durante las noches en espacios alumbrados, lo que genera mayor seguridad.



Las luces que se encuentran colocadas en los bulevares, la pista atlética y de bicicross cuentan con un sistema de encendido automático, que funciona desde las 19:00 hasta las 06:00. Sin embargo cuando una de estas luminarias se avería la Epmmop realiza un reporte para coordinar con la Empresa Eléctrica y efectuar el correctivo necesario.

Para Mariela Moreta, quien acude a La Carolina tres días por semana para trotar luego del trabajo, es indispensable que las luminarias estén siempre funcionando adecuadamente. "Cuando uno está en un lugar alumbrado tiene una percepción de mayor seguridad. Más aún en la pista se requiere que siempre esté bien iluminada para poder realizar las rutinas con tranquilidad".



Por su parte, Sebastián Chang, quien suele ir con su mascota a caminar entre las 19:00 y 20:00, pidió que a más de la iluminación exista control policial. "No he tenido ningún mal momento, pero tengo amigos que me han contado que fueron víctimas de asaltos, entonces sería bueno que siempre los policías ronden los alrededores y el interior del parque para evitar este tipo de sorpresas".