Lula : 'Estoy preparándome para volver a ser candidato a la presidencia'

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reiteró hoy, 10 de mayo de 2017, que quiere volver a ser candidato al cargo, durante un multitudinario acto ante sus seguidores tras ser interrogado por primera vez por el juez de la causa anticorrupción Lava Jato, Sérgio Moro.

"Me estoy preparando para volver a ser candidato en este país. Nunca tuve tanta voluntad como ahora", aseguró Lula ante miles de simpatizantes, después de haber pasado unas cinco horas en el tribunal de Moro en Curitiba, en el sur del país.



El ex presidente, asimismo, volvió a negar haber estado implicado en actos de corrupción durante sus Gobiernos (2003-2010), y acusó a los fiscales de no tener pruebas de los actos que le imputan. "Hoy pensé que mis acusadores iban a mostrar una escritura, un pago, alguna prueba. Pero no tenían nada. No quiero ser juzgado por interpretaciones, quiero ser juzgado por pruebas", dijo.



Lula debía responder hoy por uno de los cinco juicios que se le siguen en vinculación con la investigación de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, conocida como Lava Jato ("Lavado de autos").



En concreto, Moro lo interrogó por cargos de que recibió sobornos de la empresa OAS, a través de la reforma de un apartamento de tres pisos en la ciudad de Guarujá en la costa de Sao Paulo, a cambio de un trato de favor para la compañía en sus negocios con Petrobras.



Lula negó haber tenido intención de comprar la propiedad, que nunca estuvo a su nombre. "Nunca hubo intención de comprarlo. No hubo al comienzo y no hubo al final", le respondió el ex mandatario a Moro. Aunque el juez no había autorizado la grabación del interrogatorio, varios medios publicaron inmediatamente después fragmentos del mismo.



Descontando una pausa, el ex jefe de Estado respondió durante casi tres horas y media a las preguntas, según varios medios. Lula se dirigió luego a una plaza pública para dirigir una emocional arenga a sus seguidores: "Si un día tuviese que mentirles a ustedes, prefiero que cualquier autobus me atropelle en cualquier calle de este país", dijo entre lágrimas.



El cara a cara entre el carismático ex presidente y Moro, convertido desde hace meses en el emblema de la lucha anticorrupción en Brasil, electrizó hoy al país. Miles de seguidores de Lula viajaron explícitamente a Curitiba, sede del caso "Lava Jato", para apoyar al ex mandatario en las calles. El magistrado pidió a grupos contrarios que no salgan a protestar para evitar conflictos.