Lula comparece por primera vez ante el juez estrella de 'Lava Jato'

El ex presidente más influyente de Brasil frente al juez estrella en la lucha contra la corrupción: el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declara este 10 de mayo por primera vez en uno de los juicios en su contra ante Sérgio Moro, el principal magistrado de la megacausa 'Lava Jato'.

Lula da Silva está citado a declarar en la tarde (14:00 hora local, 17:00 GMT) en el tribunal de Moro en Curitiba, en el sur de Brasil, donde se realizan las principales investigaciones de la causa sobre una trama corrupta en la petrolera estatal Petrobras.



El ex mandatario (2003-2010) debe responder en cinco juicios por cargos de corrupción y lavado de activos, entre otros. Aunque Lula ya declaró en marzo en un proceso en el que es acusado de intentar obstaculizar las investigaciones de 'Lava Jato', ésta será su primer cara a cara con Moro, convertido desde hace tiempo en el emblema de la lucha contra la corrupción en el país sudamericano.



En Curitiba, el ex presidente será interrogado por cargos de que aceptó sobornos de la empresa OAS, a través de la reforma de un apartamento en Guarujá en la costa del estado de Sao Paulo, a cambio de un trato de favor para la compañía en sus tratos con Petrobras.



La comparecencia de Lula ante Moro genera gran expectación desde hace días. Movimientos sociales de izquierda se movilizaron hasta Curitiba para mostrar su apoyo al ex mandatario, que sigue siendo muy popular en varios sectores de la población y que quiere volver a ser candidato presidencial en 2018.



En los actos se espera a la ex presidenta Dilma Rousseff, destituida el año pasado en un controvertido juicio de "impeachment". Moro, por su parte, llamó a grupos contrarios a Lula a no manifestarse a favor de "Lava Jato" en Curitiba, como tenían previsto, para evitar enfrentamientos.



"Es un momento normal del proceso, nada diferente o anormal va a ocurrir ese día", señaló Moro en un inusual llamamiento colgado en las redes sociales. La Justicia rechazó horas antes del interrogatorio un recurso de último minuto presentado por la defensa de Lula para aplazar la comparecencia, alegando que no había tenido tiempo de estudiar documentos agregados al caso recientemente.



Otro tribunal mantuvo asimismo en pie una prohibición de Moro a que la declaración de Lula sea grabada, como pedía el ex presidente, y que impide el acceso de teléfonos celulares a la sala.



En las horas previas a la cita la Justicia ordenó además la suspensión temporal de las actividades del Instituto Lula en Sao Paulo por sospechas de irregularidades en relación con uno de los juicios, en una medida que debe contribuir a calentar la temperatura política.



No se esperan consecuencias judiciales inmediatas en el proceso contra Lula. A mediano plazo, se estima que los procesos de 'Lava Jato' podrían conducir a su inhabilitación para presentarse a cargos públicos o incluso a penas de cárcel.



Los escándalos de corrupción del caso 'Lava Jato' tienen en jaque desde hace más de tres años a gran parte de la clase política brasileña.