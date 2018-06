Luis Hernández: ‘Cesar la Judicatura no es motivo para la euforia’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Luis Hernández, miembro del Consejo de Participación transitorio

El Consejo de Participación transitorio decidió cesar a la Judicatura, ¿qué significado tiene?

​

Se adoptó la resolución luego del descargo que realizó el Consejo de la Judicatura (CJ), con base en las denuncias presentadas. Estamos cumpliendo con el mandato que determina que todas las personas recurran al debido proceso. Este proceso terminará en los próximos días.



¿Cuáles son los siguientes pasos en el cronograma de evaluación del Consejo?



Hay tres organismos más que están sometidos a evaluación: la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Obviamente ahí tenemos un techo en cuanto al tiempo porque existe un proceso de elecciones seccionales el 2019 y hay una prioridad. Luego está la evaluación de las superintendencias de Bancos y de Compañías. Seguimos recibiendo denuncias.



¿Existe el riesgo de que al cesar al CJ se frenen determinados procesos?



No necesariamente, porque las instituciones continúan, son de perpetuidad como el Estado. Las personas somos pasajeras y el sistema administrativo está diseñado de tal manera que las cosas sigan su marcha. Hay ciertos temas que quedan por resolver en los organismos que pueden ser cesados.



¿Y en el caso de aquellos procesos relacionados con casos de corrupción?



No, porque para eso están los operadores. Los fiscales y jueces siguen trabajando.



¿Quién debería administrar el Consejo de la Judicatura de manera temporal?



Como aún no hemos completado todo el proceso no podemos adelantar criterios. Eso deberá discutirlo el pleno del Consejo y tomar la mejor opción para que haya una judicatura independiente. El día que se resolvió cesar al CJ a mí no me causó euforia.



¿Por qué razón?



El hecho que destituyamos a un organismo después de 10 años de pensar que habíamos dado un paso adelante y que no haya existido independencia, no es motivo para la euforia. Uno de los principales responsables de que no haya habido independencia en la Justicia es el expresidente Correa porque él en las sabatinas incitaba o les calificaba a los jueces.



¿Cuál es el cronograma para las entidades en donde cesaron a sus titulares?



Ya se abrieron los concursos y se pidió al Presidente Moreno que envíe las ternas para Procurador, superintendentes de Control de Poder de Mercado, y de Economía Popular. Cuando lleguen procederemos con las selecciones.