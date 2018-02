Luis Gallegos: ‘Es algo muy importante que se sostenga la economía dolarizada’

Luis Gallegos tiene 50 años de experiencia en el servicio exterior ecuatoriano. El presidente Lenín Moreno lo nombró como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Será la tercera vez que el diplomático de carrera ostente este cargo.

Desde Viena (Austria), Gallegos contó a EL COMERCIO sobre sus retos en esta representación:



¿Cómo se dio el acercamiento con el presidente Lenín Moreno para este nombramiento?



El presidente tuvo la gentileza de llamarme personalmente en enero y ofrecerme ser el representante permanente del Ecuador ante la ONU, en Ginebra. Él fue muy gentil en sus expresiones. Y ha sido en un honor que él haya considerado mi nombre para esta misión. Yo tengo como filosofía personal siempre servir a mi país y, por lo tanto, no podía negarme.



¿Ha conversado ya con la canciller María Fernanda Espinosa?



Yo tengo mi primera reunión con la señora canciller el día martes (27 de febrero) en Ginebra, porque yo estas últimas tres semanas he estado en Europa atendiendo compromisos tanto en Madrid, en Suiza y en Austria.



¿Cómo ve la política exterior ecuatoriana?



Yo creo que la política exterior del Ecuador es un reto constante de acontecimientos que también son muy dinámicos en el mundo. Debe estar orientado, principalmente, al desarrollo del pueblo ecuatoriano, a superar la pobreza, a solucionar la problemática económica ecuatoriana.



¿Cómo se puede contribuir a las soluciones económicas desde la política exterior?



Es algo muy importante que se sostenga la economía dolarizada, mediante un trabajo de promoción de las exportaciones ecuatorianas. Atendiendo también a todos los requerimientos mundiales, necesitamos asegurar el acceso al mercado y buscar que los productos nuestros crezcan en importancia.



¿Y en temas de seguridad?



Tenemos retos importantes en la frontera norte. Después de este ataque de bomba, se ve el problema que tenemos con el narcotráfico que nos rodea. Es un problema serio para la seguridad de la región y, obviamente, del Ecuador.



¿Qué hacer con los fenómenos migratorios?



Tenemos un problema migratorio complejo, no solamente porque tenemos más de un millón y medio de ecuatorianos en Estados Unidos y otro millón en Europa. Pero también estamos receptando ciudadanos colombianos y venezolanos. El problema migratorio debe ser tratado con toda la delicadeza respecto a los derechos humanos.



¿Cuándo se posesionará en su nuevo cargo en Ginebra?



El señor presidente firmó el decreto ayer (jueves, 22 de febrero) y hay que hacer algunos trámites más durante las próximas dos semanas. Espero que la posesión sea lo antes posible.



Su nombramiento coincide con la postulación de la canciller María Fernanda Espinosa para presidir la Asamblea General de la ONU. ¿Cuál será su papel en la campaña internacional para conseguir el cargo?



Toda la diplomacia ecuatoriana debe tener una participación activa en la promoción y la consolidación de la candidatura. Una candidatura ecuatoriana, y esto es importante destacar y subrayar, es una candidatura del Ecuador, por lo tanto todos debemos apoyarla. Es un tema complejo porque entraña obtener la mayoría de votos 193 países.



¿Cómo se debe hacer esta campaña?



Es una campaña que debe hacerse a todos los niveles. Nosotros tenemos muy pocas embajadas, comparadas con otros países. Por lo tanto, los encuentros para esta campaña fundamentalmente se llevarán a cabo en los multilaterales como Nueva York, Ginebra y Viena.