Luis Gallegos: ‘Trump podría cambiar las reglas para la región’

Donald Trump asumió oficialmente la Presidencia de Estados Unidos el viernes pasado. Y con él despertó incertidumbre por el giro que podría dar a su política económica, migratoria, diplomática y las consecuencias en el orden mundial. El exembajador de Ecuador en Estados Unidos, Luis Gallegos, reflexiona sobre cómo se vislumbra ese escenario.

¿Qué implicaciones tendrá para la región el cambio de administración en Estados Unidos?

El problema que todos tenemos es que lo más predecible con Donald Trump es que él es impredecible. Hay que poner especial atención para ver si lo que ha dicho lo va a hacer. Eso puede tener una repercusión importante no solo para América Latina sino para el mundo. Indudablemente uno de los más afectados ha sido México en materia económica. Ahora también hay expectativa sobre lo que hará con la relación que existe con Cuba y los avances que se dieron en la administración anterior, de Barack Obama. Hay que tener una posición proactiva para defender nuestros intereses.



¿Qué se debe esperar en materia económica?

Es posible que cambien las reglas. Los países deben ver con mucha cautela el acceso a los mercados y el crecimiento del proteccionismo.



¿Y para Ecuador?

Estados Unidos es el mayor mercado que tenemos como país. Si de alguna manera se ve afectada la relación comercial eso repercutirá también en la economía ecuatoriana dolarizada. Necesitamos ingresos de dólares por exportaciones para sostener la dolarización.



En materia de movilidad humana se han encendido alarmas. ¿Cómo deben asumirlo los emigrantes?



Si se da la deportación de no documentados latinoamericanos podría tener un impacto directo en sus países, lo cual ocasionaría un agravamiento de las escalas de desempleo y subempleo. Además se vería afectado el flujo de remesas internacionales y, lo que es más importante, los avances que se habían dado en la protección de derechos de esos migrantes y refugiados.



¿En qué medida puede influir en este escenario el hecho de que Ecuador se prepare para los comicios generales?

Yo creo que eso es una buena oportunidad de comenzar una relación entre pares. Pueden darse coyunturas importantes, tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Ahora, en temas de comercio, Trump ha manifestado que no está de acuerdo con los tratados multipartes o en grupo, sino más bien bilaterales. Eso puede llevar a que en algún momento Ecuador pueda pensar en un acuerdo de comercio.



¿Cómo influirá la posición política e ideológica de Ecuador?



Yo no creo que Donald Trump tenga ahora una ideología definida, pero coincide mucho en algunos temas, por ejemplo, en el crecimiento endógeno. Ha dicho que aplicará salvaguardias a productos chinos para proteger el trabajo en EE.UU. Él habla de regular a las transnacionales para no afectar y garantizar el empleo en el país. Siempre han existido y existirán diferencias, hay que ver cuáles son los puntos de coincidencia.



¿A qué se refiere?

Él es un empresario que ve oportunidades y que trata de aprovecharlas. Lo mismo hará en relaciones internacionales. Defenderá sus intereses y las oportunidades que crea le convienen. Eso mismo debemos hacer nosotros.



¿Con qué países le interesará ahondar las relaciones a Estados Unidos?



Estados Unidos tiene relaciones con todo el mundo. De alguna forma la que ahora tiene con Rusia tendrá que verse cómo evoluciona y los efectos que tendrá en el largo plazo. Hay que estar pendiente, no obstante, de los países en donde Estados Unidos considere que hay un problema relacionado, por ejemplo, con seguridad, narcotráfico o terrorismo.



Trump ha sido muy duro en su discurso antiterrorista. ¿Cuál es el escenario para Medio Oriente?



El problema de ISIS y el fundamentalismo islámico es crítico y tendrá que concentrarse en este tema.

Parece que el discurso antiterrorista ha aflorado más con el nuevo Presidente. Hay preocupación en Estados Unidos y en el mundo por el terrorismo internacional fortalecido por las guerras de Iraq, Afganistán y Siria. El Ecuador tiene un importante papel que hacer en las Naciones Unidas sobre este y otros temas para buscar consensos de la comunidad internacional. Hay que velar para que el mundo tenga la paz necesaria para avanzar hacia metas que beneficien a sus pueblos y lograr reducir los conflictos que han aumentado en los últimos años.



¿Hay condiciones en el mundo para lograrlo?



Se debe tomar en cuenta que sobre el terrorismo no son solo los terroristas de Medio Oriente. Hay un terrorismo endógeno. Se ha visto a ciudadanos de los mismos países en actos terroristas, incluso en Europa Será necesaria una cooperación internacional para poder enfrentar este problema que ha tomado grandes proporciones.



¿Cómo influirá China en la agenda de EE.UU.?



La expansión china es en todo el mundo. El mayor mercado chino es Estados Unidos y la mayor fábrica del mundo es la China. El iPhone que tengo es de una empresa de Estados Unidos y que se ensambló en China. Yo estoy seguro que van a llegar a entendimientos. Ambos presidentes saben que tienen mucho que perder confrontando y mucho que ganar cooperando.





Su trayectoria.



Fue el Representante Permanente del Ecuador ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales en Ginebra. También Embajador de Ecuador en Estados Unidos.



Su punto de vista.



El diplomático considera que el cambio de Gobierno en Ecuador, tras los comicios de febrero, será una oportunidad para las relaciones diplomáticas.