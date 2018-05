Luis Almeida presentó precandidatura para la Prefectura del Guayas

LEA TAMBIÉN

El exdiputado y exconcejal guayaquileño, Luis Almeida, presentó su precandidatura a la Prefectura de Guayas. Lo hizo la mañana de este lunes, 28 de mayo del 2018, en compañía de representantes de varias agrupaciones sociales.

Almeida, radiodifusor de 59 años, comentó que la jurisdicción más poblada del país requiere de una agenda de trabajo que permita el desarrollo a través de la obra pública para caminos vecinales y vías de primer orden, además de la reactivación del agro y la atención prioritaria para adultos mayores y niños.



“Asumo la responsabilidad de ir a recomponer la Prefectura”, dijo tras haber recibido la petición de ser candidato de los grupos de profesionales, artesanos, maestros, campesinos, jubilados, militares en servicio pasivo y estudiantes en general.



Almeida no aseguró por qué grupo político se candidatizaría, pero hizo una invitación a las organizaciones para que se sumen a su propuesta. “Al PSC, al Partido Unidad Popular, a Sociedad Patriótica, a Suma, a todos los partidos y movimientos sociales. Los invito a esta gran jornada, a sumarnos todos”.



Carlos Escalante, director de la Asociación de Marinos en Servicio Pasivo, refirió que decidieron apoyar a Almeida porque reúne el perfil de apoyo al agro y productividad.



En tanto, Abel Navas, director de la Coordinadora Nacional Agropecuaria, acotó que es el momento de que en la Prefectura haya un modelo de desarrollo incluyente. “No tenemos obras de riego, no tenemos semillas, no tenemos infraestructura (…) no tenemos programas de comercialización, nos falta todo”.



Almeida ha sido cercano a la lista 6 y en varios eventos públicos del socialcristianismo ha aparecido junto al alcalde Jaime Nebot. Dentro de esa tienda política suenan otros nombres para dicho cargo, entre ellos el concejal Carlos Luis Morales y los alcaldes José Yúnez (Samborondón) y Pedro Salazar (Daule). En Alianza País, en cambio, se apunta al gobernador José Francisco Cevallos.