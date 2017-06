Luis Almagro dice a los venezolanos que su país 'sigue en la agenda de la OEA'

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo a los venezolanos que se acercaron a las puertas del organismo que la crisis de su país "sigue en la agenda" pese a que hoy no hubo acuerdo para aprobar una declaración al respecto.

"Se sigue trabajando, Venezuela sigue en la agenda, la comunidad internacional sigue preocupada por lo que está pasando el pueblo", indicó Almagro a un grupo de unos 20 venezolanos que mantuvieron su protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro hasta terminada la reunión en la OEA.



Almagro, quien participó en la sesión pero no intervino, salió a saludar a los manifestantes al término del encuentro y fue recibido a gritos de "Venezuela te ama", "gracias por luchar todos los días por Venezuela" y "sabemos que contamos siempre contigo".

La reunión de cinco horas en la OEA se saldó sin ningún acuerdo y los países se emplazaron a otro encuentro, por lo que Almagro aseguró a los manifestantes que el debate sobre el tema es permanente y sigue abierto.



La región está "preocupada por la muerte que sufre el pueblo de Venezuela, por la represión que sufre el pueblo de Venezuela", les dijo.



Y antes de irse, comentó: "ustedes lo están haciendo muy bien".

Decenas de venezolanos protestaron hoy frente a la sede de la OEA para pedir a los países de la región una condena rotunda al Gobierno de Maduro en la reunión de cancilleres de hoy.



Con pancartas de "no a la dictadura" y "elecciones ya", venezolanos llegados de Miami, Georgia, Virginia o el mismo Washington participaron en una larga jornada de protesta.



Noemí Peschard, una venezolana que vive en Virginia, ha pasado todo el día en el exterior de la OEA para pedir junto a sus compatriotas que los países americanos "voten hoy para ayudar a Venezuela a restablecer el hilo democrático".



Por la mañana, un grupo de poco más de una decena de personas acudió también al exterior de la OEA para defender al Gobierno de Maduro con pancartas que decían "OEA saca tus manos de Venezuela".



Pero la tónica general de la protesta fue contraria al Gobierno venezolano con cánticos de "No me da la gana una dictadura igualita a la cubana" y "Americanos, actúen para devolver el hilo constitucional a Venezuela".



Los embajadores de la OEA tendrán ahora que acordar la fecha de otra reunión de consulta de cancilleres sobre el mismo tema a celebrarse antes de la Asamblea General de la organización, que tendrá lugar entre el 19 y el 21 de junio en Cancún (México).



Poco después de que terminara la reunión en la OEA, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que participará en la Asamblea General de Cancún (México) y celebró la falta de consenso en el organismo al tratar la crisis en su país.



El acuerdo no fue posible hoy porque la propuesta de declaración liderada por EE.UU., México, Perú, Canadá y Panamá condenaba la Asamblea Constituyente en Venezuela y era muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, mientras que la presentada por los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) no recogía la mayoría de esas demandas.