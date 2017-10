Lucio Gutiérrez: 'Apoyamos la votación por el sí a las 7 preguntas de la consulta'

¿Cuál es el tema medular que no podría faltar en la consulta popular, en caso de ser aprobada?

Como Partido Sociedad Patriótica estamos apoyando íntegramente la votación por el sí a las siete preguntas de la consulta. Porque se encuadran a los enunciados que nosotros hemos propuesto. Las más importantes son las de cesación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, la eliminación de la reelección indefinida, la eliminación de la Ley de Plusvalía y la sanción de por vida para que los políticos que sean sentenciados no vuelvan a ser elegidos.



¿Qué preguntas faltaron en la propuesta?

Eliminar otros impuestos que ahuyentan la entrada de inversión a Ecuador, como por ejemplo la eliminación a la salida de divisas o del impuesto a al renta. Pudo haberse aprovechado la consulta para que vuelva el Consejo Nacional Electoral (CNE) integrado por delegados de los partidos políticos nacionales representados en la Asamblea Nacional.



¿Qué papel cumplirá Sociedad Patriótica en la campaña de la consulta?

Vamos a orientar a nuestras directivas, a nuestros simpatizantes para que digan al pueblo ecuatoriano a que voten de manera masiva por el sí. No solamente eso sino que ayuden a controlar el resultado electoral para que el pueblo no sea burlado en su afán de cambio.



¿Van a inscribirse en el CNE para la campaña?

Vamos a esperar primero que la consulta sea aprobada por el CNE, luego esperaremos las reglas que dice el CNE. Sin embargo, nosotros por responsabilidad vamos a hacer campaña.



¿Cómo harán la campaña en las calles?

Primero en reuniones con nuestras directivas, luego saldremos a hacer recorridos, entregar hojas volantes. Nuestra campaña será bastante pasiva, no con mucha bulla. Le invitamos a la gente a reflexionar.



¿Están de acuerdo con una nueva constituyente?

El primer paso es una consulta popular para cambiar la integración de los miembros del CNE. Ir a una constituyente con la actual conformación no será ningún avance. Una vez que se logre cambiar, entonces ahí sí podríamos ir a una Constituyente para refundar el país.



¿A cambio de qué comprometen su apoyo a la consulta?

A cambio de que retorne la decencia, la moral. De que los ecuatorianos expresen su pensamientos, de que los ladrones no solo sean enjuiciados sino que devuelvan el dierno robado. No hemos conversado con el Gobierno.