Lucha contra narcos implica más que erradicar, dice José Serrano en Panamá

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, dijo hoy, viernes 23 de febrero del 2018, que la colaboración de Ecuador y Colombia en la frontera común en seguridad y el combate al narcotráfico debe incluir el desarrollo humano y económico, porque, afirmó, "no solo se trata de erradicar cultivos" de coca.

En una entrevista con Efe en Ciudad de Panamá, Serrano expresó que "es una gran colaboración permanente que tenemos entre Colombia y Ecuador, pero obviamente esto tiene que ir más allá (...) aquí se trata de generar bienestar y presencia del Estado en la zona de frontera".



Destacó que "el verdadero objetivo" debe ser crear "una gran zona de frontera de paz y de desarrollo humano y económico", y que se debe dar "todo el respaldo a nuestras fuerzas armadas y nuestros policías".



Pero al mismo tiempo, indicó, "hay que crear todas las garantías para que nuestros compatriotas, tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano, tengan la oportunidad de acceder a empleo y a la producción que no les permita mirar en la droga la única posibilidad de tener recursos económicos".



Serrano, quien fue Ministro del Interior (2011-2016), resaltó que lo "esencial" es que su país no bajará la guardia en materia de seguridad y en lucha contra la delincuencia nacional o foránea.



Aseguró que en Ecuador "no vamos a permitir que la delincuencia y que los criminales se apoderen nuevamente de nuestro país, y vamos a poner todo de nosotros para que esas estructuras criminales no lleguen al Ecuador".



El presidente del Parlamento ecuatoriano indicó que en este tema hay también "una responsabilidad del Gobierno y de las autoridades colombianas", porque, señaló, "aquí hay una línea de frontera y Colombia ha crecido nuevamente en su producción de hoja de coca".



Reiteró, sin embargo, que no se trata simplemente de erradicar cultivos, "esto se trata de proteger fuentes de producción lícitas y fuentes de empleo también lícitas, generando apertura de mercado a productos y no poniendo trabas desde una perspectiva meramente comercial".



"Aquí necesitamos que nuestros compatriotas pueden acceder a mercados internacionales con sus productos lícitos, y a partir de ahí puedan mejorar sus condiciones de vida", expresó.



Remarcó que "esta es una obligación de todo el mundo, pero sobre todo de los países a los que va la droga que es Estados Unidos y al mismo tiempo Europa".



Ecuador y Colombia acordaron esta semana crear un "frente común" para combatir el crimen trasnacional que afecta a los dos países, y también renovaron compromisos de cooperación jurídica internacional.



El acuerdo fue logrado en Bogotá por los fiscales de Colombia, Néstor Humberto Martínez, y de Ecuador, Carlos Baca Mancheno.