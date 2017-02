Los Ángeles pagará USD 1,5 millones a los padres de afroamericano abatido por la policía en 2014

La ciudad de Los Ángeles acordó pagar 1,5 millones de dólares a los padres de un hombre afroamericano desarmado que fue muerto a tiros por la policía en 2014 y que se convirtió en un símbolo de la brutalidad de las fuerzas del orden.

El anuncio viene semanas después de que las autoridades decidieran no presentar cargos contra los dos oficiales involucrados en la muerte de Ezell Ford tres años atrás.



Ford, de 25 años y con problemas psiquiátricos, según su familia, fue abatido el 11 de agosto de 2014 por dos policías que se lo encararon cuando caminaba cerca de su casa en Los Ángeles.



Los policías dijeron que empezaron a seguir a Ford causa de su comportamiento sospechoso pero que éste trató de arrebatar una de sus armas a los oficiales.



Una comisión investigadora concluyó en 2015 que los oficiales violaron las normas del departamento y que no había razón válida para abatir al joven.



La comisión, conocida como Los Ángeles Board of Police Commissioners, dijo sin embargo que uno de los agentes involucrados en el episodio abrió fuego injustificadamente pero que el otro tuvo razón en usar su arma cuando vio que Ford se trenzaba en una pelea con su compañero.



El anuncio del miércoles tiene lugar menos de dos meses después de que el consejo municipal de Los Ángeles anunciara un acuerdo para pagar más de 8 millones de dólares para resolver acuerdos relacionados con tiroteos de policías contra hombres desarmados.