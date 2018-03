Londres revisa su plan de seguridad nacional ante amenazas rusas y del EI

La amenaza rusa y la perspectiva de que aumente el terrorismo del Estado Islámico (EI) en los próximos años centran la nueva estrategia de seguridad nacional presentada este miércoles 28 de marzo del 2018 por el Gobierno británico.

El plan, divulgado este miércoles, ha sido calificado por la primera ministra británica, Theresa May, como "una doctrina de fusión".



La estrategia pretende combinar recursos de todos los departamentos gubernamentales -servicios de inteligencia, diplomáticos, culturales o militares- para mejorar los sistemas de seguridad y derrotar a los enemigos del Reino Unido, según indica el documento.



En el prólogo del informe, la líder conservadora señala que el Ejecutivo empleará "todas las posibilidades a su alcance" a fin de combatir el aumento detectado en las amenazas a la seguridad nacional.



La "premier" destaca que ciertos hechos concretos cometidos en este país el pasado año, como los "atroces" atentados terroristas perpetrados en Londres y Manchester (norte del país), han mostrado la necesidad de adoptar "medidas más duras".



También cito May "el descarado y temerario acto de agresión cometido en las calles de Salisbury, un intento de asesinato empleando una arma química ilegal", alusión al envenenamiento del exespía Serguéi Skripal y su hija Yulia con un gas nervioso. Ambos siguen es estado grave.



Tanto Londres como Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea (UE) han culpado del ataque al Kremlin, que ha negado su implicación, al tiempo que el suceso ha desatado una grave crisis diplomática con Rusia.



May recordó a los agresores que "no deberían albergar ninguna duda" de que este país empleará todos los "recursos" a su alcance para derrotarlos.



Además de Rusia, entre otras "amenazas clave" detectadas por este país figuran Irán y Corea del Norte, según el documento.



En virtud de esta nueva estrategia, el Gobierno elevará en los próximos años la cantidad destinada anualmente a la seguridad nacional, de 63 925 millones a 68 491 millones de euros.



El secretario de Estado británico para Seguridad, Ben Wallace, dijo este miércoles, en declaraciones a la emisora BBC Radio 4, que con el nuevo plan se pretende crear un sistema "más centrado y más coordinado" ante las amenazas modernas.