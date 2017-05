Locales comerciales de la Plataforma Financiera no están listos para atender al público

Varios trabajos aún continúan realizándose en la Plataforma Financiera, localizada en el norte de la capital, que fue inaugurada el pasado lunes 22 de mayo, por el presidente saliente Rafael Correa.

Albañiles y electricistas trabajaron durante todo el martes 23 de mayo, al interior de algunos de los 23 locales comerciales, que aún se encuentran completamente vacíos, solo cuentan con letreros que identifican qué negocio funcionará en cada espacio.



Restaurantes, micromercados, farmacia, librería, un lugar para lavado de ropa en seco y hasta barbería y peluquería son algunos de los negocios que funcionarán en el edificio más grande del país.



La Librería es el único sitio que cuenta ya con estantes llenos de libros. Sin embargo, en la puerta de ingreso se podía divisar un candado de seguridad, que no permitía el acceso.



Los 537 parqueaderos con los que cuenta la Plataforma tampoco se encuentran habilitados completamente, pues los trabajos no han finalizado.



Un guardia sentado en la puerta de ingreso es quien informa a los ciudadanos que aún no pueden dejar sus vehículos en ese sitio, por lo que los conductores optan por estacionarse sobre la calle Japón, la Villalengua o la Pereira, que son las más cercanas, para poder realizar sus trámites.



En la parte trasera del edificio los obreros caminaban de un lado a otro cargando materiales en sus carretillas y colocando los pisos que faltaban en algunos sitios de la parte exterior.

El polvo es una constante en los alrededores de la estructura, las tres calles que la bordean se encuentran cubiertas por una capa de tierra, que con el viento o con el pasar de los vehículos se levanta constantemente.