Varios locales en Ipiales asumen alza del impuesto al valor agregado

El alza del impuesto al valor agregado (IVA) en Colombia del 16 al 19% aún no es perceptible para los ecuatorianos.

Los pocos ecuatorianos que viajaron a Ipiales este fin de semana contaron que aún no perciben los efectos del ajuste tributario, que está en vigencia desde el 1 de enero.



El sábado 14 de enero del 2017 fue visible la disminución de viajeros nacionales a esa localidad de Colombia. El puente de Rumichaca, que une a los dos países, estuvo descongestionado.



Bayardo Martínez, director de la Cámara de Comercio de Tulcán, calcula que el último fin de semana habrían cruzado entre 3 000 y 4 000 ecuatorianos. Su par de Ipiales calculaba que hasta fin de diciembre del 2016 recibieron entre 10 000 y 12 000 connacionales.



Según Martínez, no hubo mucha afluencia, debido a que la gente está gastada por las compras de diciembre.



Entre los productos que cuestan más son ropa, electrodomésticos, alimentos procesados, llantas, servicios en hoteles y aéreos. Las computadoras, que antes no pagaban IVA, ahora lo harán si cuestan más de 1,5 millones de pesos. Los cuatro primeros ítems tienen mayor demanda de los ecuatorianos, según la Cámara de Comercio de Ipiales.

Los compatriotas que visitaron los almacenes comentaban que no encontraron mayores diferencias en los precios.



Así lo aseguró un comprador de Quito, de 29 años, quien destinó 3,6 millones de pesos (USD 1 231,96) en un supermercado. “Llevamos productos de aseo, alimentos no perecibles, utensilios de hogar... Hay artículos que son más baratos que en nuestro país, como el café”.



Los dueños de los almacenes colombianos explicaron que aún tienen productos en ‘stock’ que fueron comprados con el 16% del IVA y se trabajará así durante este mes, hasta que llegue la nueva mercancía.



Martínez comenta que la institución hizo un sondeo del impacto. “Hay un incremento de entre USD 0,10 y 0,30 en los productos; eso casi no se siente en dólares”.



Harold Delgado, presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales, considera que el nuevo el IVA no alejará a los compradores ecuatorianos. La subida del 3% es mínima comparada con el diferencial cambiario entre el peso y el dólar. Como ejemplo, un papel higiénico de 10 rollos que costaba 10 000 pesos (USD 3,39), con el IVA serán 300 pesos más (USD 0,11).

Sin embargo, Yoskira Cordero, coordinadora del Observatorio Socioeconómico de Frontera de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, estima que sí tendrá influencia en los patrones de consumo de los ecuatorianos que realizan compras en Colombia. “En los productos que tendrán un aumento -por el IVA al 19 %- están papel higiénico, jabones y algunos electrodomésticos”.



En la capital carchense, las tiendas y almacenes de alimentos básicos esperan que haya más clientes colombianos por el alza de precios.



Se trata de víveres como arroz y azúcar que en Ecuador cuestan entre USD 0,15 y 0,20 menos que en Colombia. Por ejemplo, una libra de arroz se ofrece en USD 0,65, pero en Colombia está en 0,80. El kilo de azúcar cuesta USD 1 y en el vecino país vale 1,20.

Para aprovechar el ajuste, la Cámara de Comercio de Tulcán recomendó a los comerciantes no aumentar este año el margen de utilidad.



Los beneficiarios de la canasta comercial, como los del Centro Comercial Popular, sí sienten los efectos. El último fin de semana importaron de Colombia televisores, impresoras y microondas.

Según José Luis Guerrero, dirigente de Electro Popular, que aglutina a 20 socios, los precios tuvieron una variación. Una lavadora-secadora, marca Samsung, de 18 kg, que en diciembre se ofrecía a USD 1 656 ahora se vende en 1 800.



Es por ello que tienen previsto hacer una compra directa en Estados Unidos, en febrero. La idea es ofrecer productos con precios más asequibles que en Colombia.



En el otro lado de la frontera también se aplican estrategias para este mes. Almacenes como Electromillonaria, de Ipiales, asumen los 3 puntos del IVA. Un televisor Samsung 4K, de 40 pulgadas, por ejemplo se vende en 1 695 000 pesos (USD 575,35). “Seguimos cobrando el 16% a nuestros clientes, pero tributamos 19. La idea es seguir manteniendo nuestros compradores”. En el almacén Servi Ruedas se hace algo similar. Según su administradora Amparo Farías, hasta el momento no han modificado los precios. En el caso de las llantas ring 15 para autos el precio se mantiene este mes en 164 000 pesos (USD 55,66).



Según Cordero, hay que esperar que finalice enero para hacer una evaluación.