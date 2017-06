Las lluvias causaron 212 muertos en Sri Lanka, aún hay 79 desaparecidos

Las lluvias que azotaron hace diez días el sur de Sri Lanka causando deslizamientos de tierra e inundaciones han dejado 212 muertos y 79 desaparecidos, informaron hoy, 5 de junio de 2017, fuentes gubernamentales.

De acuerdo con el último informe del Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka, otras 147 personas resultaron heridas en 15 de los 25 distritos del país, donde casi 700 000 personas se vieron afectadas por las lluvias, especialmente en las turísticas Kalutara, Galle y Matara.



El ministro de Gestión de Desastres, Anura Priyadarshana Yapa, afirmó hoy en rueda de prensa que durante la noche del 24 de mayo se llegaron a registrar 400 milímetros de lluvia en apenas seis horas en algunas zonas del país, el máximo registrado en cien años.



Agregó que el balance de muertos hubiera sido mucho más alto si no se hubieran tomado acciones rápidas y destacó que se movilizaron más de 5 000 efectivos de las fuerzas armadas, vehículos y embarcaciones para ayudar en las tareas de rescate, lo que salvó a 9 700 personas.



Yapa defendió el trabajo del Gobierno y del departamento a su cargo durante los días de lluvias, que se prolongaron hasta el 29 de mayo, asegurando que se emitieron alertas y avisos de evacuación para la población, pero algunas personas no se refugiaron en lugares seguros.



El Gobierno planea aprobar leyes sobre procedimientos de evacuación para encarar los desastres y estudia estrategias para evitar que la gente vuelva a lugares de alto riesgo, explicó.

"Tendremos que encontrar zonas para reubicar a algunas comunidades y trabajar con otras para mejorar la preparación ante desastres", dijo.



Reconoció no obstante que el sistema de respuesta de desastres tiene que ser mejorado y se necesitan centros de evacuación identificados de manera adecuada, así como un plan a largo plazo para la gestión de este tipo de situaciones.



Aunque Sri Lanka afronta cada año la llegada del monzón y ha sufrido varios desastres meteorológicos desde el tsunami, en 2004, las autoridades aún no han establecido un sistema de centros de evacuación.