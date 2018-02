Lluvias causan estragos en las provincias Guayas y El Oro

El desbordamiento del estero Canaán, en el recinto Pasaje del cantón Pedro Carbo (Guayas), provocó el aislamiento momentáneo de tres viviendas. Personal del Cuerpo de Bomberos de la urbe guayasense y de la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos atendieron la emergencia reportada por los moradores al ECU 911 a las 06:14 de este miércoles 21 de febrero del 2018.

Cuando los bomberos llegaron el caudal del estero se redujo considerablemente y no hubo necesidad de evacuar a las familias que permanecieron en sus hogares. No hubo personas heridas ni fallecidas como consecuencia de la emergencia.



La zona alrededor del estero es agrícola y tiene plantaciones. Los habitantes se dedican a la siembra de productos. “Se está haciendo una evaluación en los cultivos para poder ver qué afectación hay”, dijo el alcalde Ignacio Figueroa.



Comentó que los propietarios de esas casas fueron notificados en el año 2012 sobre el peligro que representa la ubicación de las viviendas allí. La Municipalidad tiene previsto reubicarlos.



Como producto de las recientes lluvias en Pedro Carbo también se obstruyó una parte de la vía que atraviesa el río Villao. El Cabildo está coordinando con la Prefectura del Guayas y pondrá a disposición la maquinaria municipal para rehabilitar la vía.



En tanto, en el cantón Playas se reportó el desbordamiento del río Seco, en la comuna San Antonio. El agua alcanzó la vía que conecta a la comuna pero no se interrumpió el paso vehicular. El ECU 911 indicó que se evacuó a varias personas quienes habitan en uno de los costados del río.



La Estación Meteorológica Municipal de Playas registró la caída de 71,1 litros de agua por metro cuadrado entre las 01:00 y 07:00 de este miércoles. El estero Arenal y los ríos Arenas y Suyuña también tuvieron un aumento en su caudal.



El sector de Aguas Verdes en la cabecera cantonal de Playas fue el de mayor daño. Hasta allí se trasladó el equipo de rescate acuático del Cabildo pero la población se resistió a salir del lugar. Para evitar fallos eléctricos se bajó las fuentes de energía.



El Comité de Operaciones de Emergencia tiene previsto reunirse pasadas las 16:00 emitir un reporte final de las acciones emprendidas.

En la provincia de El Oro, las vías Piñas – Capiro y Capiro – Los Amarillos están interrumpidas por deslizamientos de tierra ocurridos como consecuencia de fuertes lluvias que cayeron entre la tarde y noche del 20 de febrero. Una de las aulas del colegio Galo Plaza Lasso de la parroquia Capiro de Piñas resultó afectada con la filtración de tierra.



Maquinaria pesada de la Prefectura trabaja en la reparación de caminos. Mientras que un tramo de la vía Balsas – San Roquito sufrió un desprendimiento que mantiene incomunicados a los habitantes de las parroquias San Roque, Ñalacapa y Aguacatillo.