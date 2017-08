'Lloramos por ti, Venezuela': Santos critica en un editorial a Nicolás Maduro

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, llamó a la comunidad internacional a presionar “cada vez con más fuerza” para restablecer la democracia en Venezuela, en un editorial en el diario El País en el que criticó con dureza el gobierno de Nicolás Maduro.

En el texto titulado 'Lloramos por ti, Venezuela', Santos lamenta que bajo Maduro “a la par de la economía, a la democracia también la han destruido (...), la corrupción se convirtió en la voz cantante del régimen y el respeto por los derechos humanos dejó de existir”.



Santos, que en los últimos días ha multiplicado sus críticas contra Maduro y no descarta romper relaciones con Venezuela, afirmó que “no puede entronizarse y perpetuarse una dictadura en el centro de América Latina”.



“Los países de la región y de la comunidad internacional que defienden los valores de la paz y la libertad deben seguir presionando, cada vez con más fuerza y con acciones efectivas, por un rápido restablecimiento, ojalá pacífico, de la democracia en esa gran nación”, escribió el mandatario.



Santos dijo no obstante que la posición de Bogotá siempre “ha sido la de ayudar a buscar una salida negociada” a la grave crisis venezolana, recordando que “Colombia es el país que más tiene que ganar o perder” con lo que suceda en la nación con la que comparte 2 200 km de una porosa frontera.



En el editorial, Santos recuerda que advirtió hace siete años al antecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez, que el modelo que impulsaba no tendría éxito.



“¿Es que acaso no ha sido un estrepitoso fracaso?”, se preguntó, al describir la crisis económica venezolana, con una severa escasez de alimentos y medicinas y la inflación más alta del mundo.



De todas maneras, Santos destacó que a través del “humor” mantuvo una relación “cordial” con Chávez “hasta su último día, a pesar de nuestras profundas diferencias”, porque era “lo que les convenía a los dos pueblos” y era clave para lograr la paz en Colombia.