Lino Toscanini y Oswaldo Jarrín, ministros del Interior y de Defensa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La difícil situación de la frontera norte generó cambios en las autoridades de las cabezas del Interior y de Defensa.

Este viernes 27 de abril del 2018, cerca de las 09:30, la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) informó que el presidente Lenín Moreno aceptó las renuncias de César Navas como ministro del Interior y de Patricio Zambrano como titular de Defensa.



Ocho horas después, la misma Secom comunicó que Lino Mauro Toscanini fue designado para dirigir la Secretaría del Interior y que Oswaldo Jarrín estará al frente de Defensa.



El cambio de funcionarios se produjo luego de que se cumpliera el plazo de 10 días para capturar a alias ‘Guacho’ y no existieran resultados.

El jueves 26 de abril, una vez culminado el plazo, los dos exministros presentaron sus renuncias ante el Jefe de Estado. Así lo informó el Mandatario, en Cuenca, donde participó en la Cumbre Mundial Hambre Cero.



En ese encuentro, Moreno respondió solo una pregunta relacionada con los exsecretarios de Estado. “Con la ética que les caracteriza, los ministros presentaron ayer (jueves) sus renuncias”, dijo.

Mientras eso ocurría en la capital azuaya, en Quito los dos exministros dejaron sus despachos. En el caso de Navas, los comunicadores del Ministerio del Interior indicaron a las 11:00 que el exfuncionario ya no estaba en su oficina. En cambio Patricio Zambrano, exministro de Defensa, habló a media mañana con EL COMERCIO y durante 16 minutos explicó las acciones que realizó en el caso del secuestro del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.



Zambrano aclaró que el tema del secuestro no fue manejado por las Fuerzas Armadas sino por la Unase, una unidad policial dedicada a resolver casos relacionados con secuestros.



“Ellos fueron los que tomaron las decisiones, las vocerías y nos comunicaban. Nosotros no tuvimos jamás contacto ni con los delincuentes ni jamás tuvimos acceso ni a fotografías ni a ningún tipo de comunicación. Lo que nosotros hicimos fue dar acompañamiento a la Policía Nacional, que era la que manejaba el tema del secuestro”, aseveró.



Otro punto al que se refirió el exministro de Defensa fueron las declaraciones que emitió el exministro Navas, el pasado 9 de abril, cuando dijo que no existía un proceso de negociación con los grupos armados que perpetraron el plagio.



“Lo que sucede es que la Unase le dice (al exministro Navas) que lo que se tiene que hacer tampoco es esperar la negociación hasta que esté hecha. Eso es lo que hace el Ministro. Por eso, el Ministro dice que en ese momento no se está negociando con nadie”.



El exministro Zambrano señaló que se va “satisfecho con los resultados” de su

gestión, pero con la “preocupación” por los hechos que acontecieron en la frontera norte, especialmente por la muerte de cuatro marinos en Mataje, el crimen del equipo periodístico y el plagio de una pareja de ecuatorianos, de la que hasta ahora se desconocen su estado de salud y su ubicación.



Zambrano estuvo al frente del Ministerio de Defensa siete meses. Navas, por su parte, llegó a Interior en mayo pasado, pero estuvo ligado a la seguridad del país desde el Gobierno anterior como Ministro Coordinador de Seguridad.



Una de sus últimas acciones al frente del Ministerio del Interior fue enviar el jueves un oficio a la Presidencia. En el documento, el exsecretario de Estado hizo un balance de lo ocurrido en la frontera norte y detalló que hasta la fecha las acciones de los grupos delictivos han dejado como saldo 11 atentados terroristas, siete personas fallecidas, 11 heridas, 150 desplazados y tres infraestructuras estatales afectadas. En ese oficio también se incluyó a la pareja secuestrada.



Con esos antecedentes, este viernes, el presidente Moreno emitió el Decreto 381 para extender por 60 días más el estado de excepción en los cantones fronterizos de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Esmeraldas.



En el documento, el Jefe de Estado explica que existen zonas sensibles, entre ellas se menciona a Mataje, El Pan y La Cadena. Las tres poblaciones están ubicadas en los límites fronterizos con Colombia.



Allí, precisamente, se han perpetrado los secuestros, los enfrentamientos armados y los ataques con explosivos por parte del líder del frente Óliver Sinisterra, de quien las autoridades de Ecuador y Colombia no conocen con certeza su paradero hasta el momento.



Por eso, en el Decreto Presidencial se dispone la movilización de “todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los gobiernos autónomos de la provincia (de Esmeraldas), para que coordinen esfuerzos y que ejecuten acciones que permitan “mantener el orden y seguridad de la ciudadanía”.



Esta es la tercera ocasión que el Presidente extiende el estado de excepción en estos dos cantones fronterizos.



La primera ocasión que dispuso esta situación fue el 27 de enero pasado, luego de que el cuartel policial de San Lorenzo fuera atacado con un coche bomba por grupos irregulares.



Otra de las acciones estatales para combatir al crimen organizado se anunció este viernes desde el Consejo de la Judicatura.



El vocal Néstor Arbito indicó que están en proceso de selección de jueces para la Unidad Judicial y el Tribunal Penal, especializados en la lucha contra el crimen organizado.



Las dos entidades tendrán una sede en Quito con jurisdicción a escala nacional. La idea es que allí se traten los procesos relacionados con terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas de fuego, químicas, nucleares o biológicas, así como delitos relacionados con lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



Por ahora, en el proceso de selección para la Unidad Judicial existen 29 postulantes, de los cuales serán elegidos cuatro funcionarios.



Entre tanto, para el Tribunal Penal existen 10 aspirantes de Pichincha, Azuay, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Imbabura, Chimborazo y Los Ríos.



Tres serán elegidos después luego de un proceso de selección, que estará a cargo del Consejo de la Judicatura.



En contexto

​

El 16 de abril, el presidente Lenín Moreno fijó un plazo de 10 días para capturar al líder del frente Óliver Sinisterra, alias ‘Guacho’. El Jefe de Estado dio ese plazo a los ministros del Interior y Defensa, luego de que se confirmara el crimen del equipo periodístico.



Su formación

​Lino Toscanani se graduó de ingeniero comercial y economista en la Universidad Católica de Guayaquil. Tiene un posgrado en Economía de Empresas por la universidad de Dallas, Texas, en EE.UU..Poseeotras especializaciones en Finanzas, Negocios Internacionales y Administración Industrial.



Su experiencia

Fue Rector de la Universidad Católica de Guayaquil y ha ejercido la representación de diversos organismos nacionales.



Su formación

Oswaldo Jarrín es militar retirado, doctor en Ciencias de la Educación y expositor nacional e internacional en temas relacionados a la seguridad y a la geopolítica.



Su experiencia

Fue Ministro de Defensa entre 2005 y 2006. Ha sido Subsecretario de Defensa Nacional y Secretario del Consejo de Seguridad del Estado. Fue Jefe del Comando Conjunto . Durante su vida militar fue comandante de la Segunda y Cuarta Divisiones de la Fuerza Terrestre.