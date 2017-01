Tintori dice que opositor Leopoldo López 'nunca' se va a fugar de la cárcel

Lilian Tintori, esposa del opositor preso venezolano y líder del partido Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, dijo hoy ( que su marido "nunca" se va a fugar de la cárcel militar de Ramo Verde -en las afueras de Caracas- y negó la denuncia realizada en ese sentido por el diputado chavista Diosdado Cabello.

"Leopoldo nunca se va a fugar ni de Ramo Verde ni del país, la lucha de Leopoldo López, el sacrificio de Leopoldo es por todos los venezolanos y es para liberar a Venezuela, así que es falso lo de la fuga", dijo Tintori en conferencia de prensa.



"Sí queremos la libertad de Leopoldo López y la libertad de todos los presos políticos que hoy en Venezuela hay más de 100", continuó.



Asimismo, indicó que es falso que el partido de su esposo esté buscando dar un golpe de Estado y, en ese sentido, afirmó que no quieren salir de la situación de crisis que atraviesa Venezuela "con violencia" sino de "forma constitucional" y "pacífica". "Los que utilizan la violencia son los que no tienen la razón", apuntó.



Horas antes, el diputado oficialista Diosdado Cabello -considerado el número dos del chavismo- denunció un supuesto plan del partido VP para realizar una "masacre" en una concentración contra el Gobierno destinada a "encubrir" la fuga de Leopoldo López de la prisión de Ramo Verde.



Cabello aseguró que el partido de López llamó a marchar el próximo 23 de enero en Caracas, como también lo hizo el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, para generar allí "acciones violentas (...) mediante el empleo de infiltrados haciéndose pasar por colectivos chavistas para ejercer una masacre".



En este sentido, acusó al diputado opositor Gilber Caro y a Walter Méndez, jefe de escoltas de la esposa de López, Lilian Tintori, de organizar "una estructura de choque integrada por células paramilitares" en el oeste de Caracas con el "apoyo financiero" de los diputados Freddy Guevara, coordinador nacional de VP y vicepresidente del Parlamento, y Luis Florido.



Caro -militante de VP- fue detenido este miércoles y, según dijo el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, al momento de su aprehensión portaba un arma y explosivos.



Hoy la esposa de López, junto a los familiares de Caro, rechazaron la detención del diputado que consideraron "arbitraria" y las acusaciones de Cabello.



"Ayer silenciaron la voz de Gilber Caro, pero silenciaron la voz de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) porque Gilber Caro fue electo por el pueblo de Venezuela. Al llevarse preso a un diputado se están llevando presos a todos los que votaron por Gilber Caro", dijo Tintori.



Además, aseguró que a Caro le "sembraron" las armas que, según dijo el vicepresidente, le encontraron y agregó que con "estas detenciones" y "persecuciones" buscan que los activistas del partido dejen de "hablar de la realidad" del pueblo venezolano.



Asimismo, hizo "un llamado a la comunidad internacional" y señaló que "los tratados internacionales están para cumplirlos".



"Venezuela está en alarma, en urgencia. Han atacado el Parlamento, han violado el artículo 200 de la Constitución, llevándose preso a un diputado de la AN, violando su inmunidad parlamentaria", aseveró.

Por otro lado, Tintori afirmó que esta tarde funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) rodearon su residencia y "apuntaron con armas" hacia su casa, haciendo que su "hija se asustara".