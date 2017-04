Líderes mundiales instan a 'prohibir para siempre lacra de armas químicas'

Líderes mundiales instaron este miércoles 26 de abril de 2017 a todas las naciones a colaborar para “prohibir para siempre la lacra de las armas químicas” , con motivo del aniversario 20 de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) .

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se siga trabajando para eliminar este tipo de arsenales, una labor que se encuentra “amenazada”, según él.



Hasta ahora, el 95% de las reservas declaradas de armas químicas en el mundo han sido destruidas por la OPAQ pero “ dos décadas de éxitos están amenazadas” , advirtió Guterres en un mensaje de video retransmitido en La Haya, donde tiene su sede la organización.



El responsable de la ONU aludía así a las informaciones sobre el uso de armas químicas como el gas mostaza o el sarín en el conflicto sirio.



“El reciente ataque en Siria ha recordado esta amenaza de manera horrible. No puede haber impunidad para estos crímenes", destacó Guterres.



A principios de abril, 87 personas murieron en un ataque con gas sarín (o sustancia similar) contra la localidad siria de Jan Sheijun, que gran parte de la comunidad internacional imputó al régimen de Damasco. El presidente sirio, Bashar Al Asad, ha rechazado firmemente estas acusaciones.



Siria se incorporó a la OPAQ en 2013, tras haber desmentido durante años poseer armas químicas. Y, si bien el 100% de las reservas de armas químicas declaradas por Damasco fueron destruidas durante una operación en la que participaron una treintena de países, muchos se preguntan si Damasco había revelado el conjunto total de su arsenal.



“La OPAQ se ha visto confrontada en Siria a su más importante prueba de compromiso, pero también a la mayor de su resistencia” , declaró el director general de la OPAQ, Ahmet Uzumcu.



“Nuestro trabajo en Siria no ha terminado. Es muy preocupante que sigamos recibiendo informaciones sobre la utilización de armas químicas” , agregó.



Uzumcu urgió a Egipto, Israel, Corea del Norte y Sudán del Sur a firmar “sin demora” la convención sobre la prohibición de armas químicas, pues son los cuatro países que todavía no lo han hecho.



La ceremonia se celebró en presencia de algunas víctimas de estas armas, que fueron utilizadas por primera vez durante la Primera Guerra Mundial.