Lenín Moreno también asumirá la presidencia nacional de Alianza País

El propio presidente Rafael Correa se encargó de confirmarlo. Lenín Moreno, su sucesor, será el nuevo presidente nacional del movimiento Alianza País.

Y el segundo mandatario, Jorge Glas, podría ocupar la primera vicepresidencia de la tienda verde.



La proclamación oficial se hará el próximo 1 de mayo, en Manta, provincia de Manabí. Ese día está contemplado que se haga la Convención de Alianza País. Ayer, viernes 21 de abril, se ultimaron los detalles en Quito.



Los líderes de la tienda acudieron a la sede principal, en la avenida De los Shyris. Habían sido convocados para el XV Encuentro de la Dirección Nacional del Movimiento.



Ahí también se analizó el proceso de transición del mando. El actual Jefe de Estado añadió que la próxima semana habrá una reunión entre el gobierno entrante y el saliente para la transición.



“Tenemos todos los materiales listos, básicamente el documento sobre la Presidencia, otro relacionado con toda acción de Gobierno, el sectorial, también vamos a tener un análisis del Plan Nacional de Desarrollo, las metas que se propusieron, se alcanzaron, que faltan por lograr y las cosas urgentes”.



El encuentro culminó alrededor de las 19:30 de ayer. La próxima cita será la semana siguiente. Entonces se realizará el primer taller de asambleístas electos para tomar decisiones sobre la conformación de la Asamblea y sus autoridades, dijo Pavel Muñoz, asambleísta electo que estuvo en la reunión de ayer.



Moreno no quiso revelar los nombres de las personas que estarán en su gabinete. Sin embargo, se aclaró que ya hay una lista detallada. “No me gustaría adelantar nombres porque algunos se pueden resentir si hay cambios de última hora”.



Lo más probable es que la siguiente semana se conozca a sus colaboradores. Aunque la mayoría de ellos asistirán hoy a un evento en Quito.



Fue bautizado como Concentración por la paz y la alegría en defensa de la democracia. Esta se llevará a cabo desde las 09:00, en la Tribuna De los Shyris, en Quito.



Esta marcha fue convocada por el actual Primer Mandatario, el pasado sábado durante su Enlace Ciudadano 519. Ahí ya adelantó que hoy lo suspenderá precisamente para concentrarse en el festejo.



“Convocamos al país entero, no solo a los simpatizantes de Alianza País, con banderas de Ecuador, para decir basta, los malos perdedores no pasarán”, dijo el Mandatario haciendo referencia al recuento de votos que se realizó por un supuesto fraude.