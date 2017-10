Líder opositor keniano se retira de elecciones presidenciales

El líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga, anunció hoy, 10 de octubre de 2017, que no se presentará a la repetición de las elecciones presidenciales del próximo 26 de octubre, ya que no se ha atendido su propuesta de reforma de la Comisión Electoral.

Su renuncia deja al mandatario actual, Uhuru Kenyatta, como único aspirante tras la resolución del Tribunal Supremo que invalidó las elecciones del 8 de agosto por irregularidades en el recuento y que fue motivado, precisamente, por un recurso de la Súper Alianza Nacional (NASA), coalición liderada por Odinga.



La NASA había solicitado la destitución de la cúpula directiva de la Comisión Electoral, señalada por el Tribunal como responsable de las irregularidades, y advirtió en reiteradas ocasiones de que no habría elecciones si no se atendía esa demanda.



"Nuestras peticiones para garantizar unas elecciones libres y justas han sido completamente ignoradas por la propia comisión y por el Jubileo (partido gobernante), y no parece que tengan intención de hacer ningún cambio", lamentó Odinga en una comparecencia ante los medios.



Además, consideró que las enmiendas recientemente presentadas por el Jubileo a la ley electoral, que en ese momento se debatían en la Asamblea Nacional, "demuestran que no tienen intención de competir en igualdad de condiciones".



Según Odinga, que considera esta decisión como "una victoria para todos", su retirada implica una cancelación de la cita electoral del 26 de octubre.



"Lo hacemos por el bien del interés general", aseguró el líder de la oposición, quien anunció manifestaciones para mañana en todo el país bajo el lema "sin reformas no hay elecciones".

También llamó a los ciudadanos a participar mañana en un "gran encuentro" que se celebrará a medio día en un céntrico parque de la capital del país