Líder FARC espera que próximo Gobierno no distorsione acuerdo de paz Bogotá

El máximo líder del partido político conformado por la ex guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, expresó su preocupación por el futuro del acuerdo de paz y dijo que espera que el próximo Gobierno colombiano 'no lo distorsione'.

"Hay fuerzas que están tratando de hacer trizas los acuerdos. A veces se dan opiniones de desesperanza, pero yo, en mi condición de presidente del partido, no tengo derecho a dar desesperanza, tengo que dar optimismo", dijo Londoño.



Rodrigo, conocido también por su alias de guerra 'Timochenko', manifestó que el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos fue una decisión ratificada por la base guerrillera, por lo que espera que todo se cumpla. "Yo les dije (a los exguerrilleros que) aquí estamos corriendo un riesgo, nos montamos en una canoa que de pronto puede naufragar, pero si esa canoa naufraga, allí estaré yo con ustedes", aseveró Londoño.



El ex el líder de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se refirió a la propuesta del candidato de derecha radical a la Presidencia, Iván Duque, quien ha manifestado en varias ocasiones su intención de modificar apartes de los acuerdos de paz, en especial lo que tiene que ver con el purgamiento de penas. "(Duque) está planteando volver a traer una discusión que duró más de 20 meses en La Habana (donde se negoció la paz) sobre los tipos de castigo".



"Cuando tocamos todo este tema de las penas con cárcel, nosotros dijimos: listo, no hay problema, pero es un conflicto que se da entre dos, entre el Estado y la insurgencia (...) pero nos quieren castigar solo a nosotros. Eso es injusto", manifestó. Por ello, Londoño dijo que el partido FARC está dispuesto a "dialogar con todo el mundo, no en función de cambiar los acuerdos, sino de implementarlos tal y como están acordados" y consideró que si hay ajustes, que sean "en función de incrementar su esencia".



Los colombianos acudirán a las urnas el domingo 17 de junio para elegir al sucesor de Santos en una segunda vuelta electoral. Las opciones son Duque, abiertamente opositor al acuerdo de paz, y el izquierdista Gustavo Petro, que mantendría lo acordado tal y como está. A finales de 2016 la entonces organización guerrillera y el Gobierno firmaron el histórico acuerdo que puso fin a más de cinco décadas de guerra interna. Los combatientes entregaron sus armas e iniciaron un proceso de reintegración a la sociedad y conformaron un partido político