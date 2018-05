Líder de extrema derecha ganaría las elecciones en un escenario sin Lula

LEA TAMBIÉN

El líder de extrema derecha, el diputado Jair Bolsonaro, ganaría las elecciones de octubre en un escenario sin el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril pasado tras ser condenado en segunda instancia por corrupción, según un sondeo divulgado hoy.

Si Lula finalmente es inhabilitado, Bolsonoro obtendría el 18,3 % de los votos en la primera vuelta de los comicios, seguido de la candidata del partido Rede Sustentabilidade, la ecologista Marina Silva, que conseguiría el 11,2 %, de acuerdo con la encuesta divulgada por la Confederación Nacional del Transporte.



La candidatura de Lula, quien cumple una pena de 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero, está en duda ya que la legislación electoral brasileña prohíbe a condenados en segunda instancia, como es el caso, presentarse a cargos electivos.



La decisión está en manos del Tribunal Superior Electoral, que aún no se ha pronunciado sobre el asunto con la perspectiva de que lo haga en los próximos meses.



Sin embargo, con el expresidente en liza, que ha manifestado desde prisión su intención de participar en las elecciones, una postura defendida además por el Partido de los Trabajadores (PT), Lula continúa al frente de las intenciones de voto.



En ese escenario, el líder del PT ganaría la primera vuelta de los comicios con el 32,4 % de los sufragios, por delante de Bolsonaro (16,7 %) y Marina Silva (7,6 %).



Un triunfo que repetiría con entre el 44 y el 49 % de los votos en la segunda vuelta ante cualquier otro adversario, ya sea contra el exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin (19,6%), Bolsonaro (25,9 %), el exministro de Hacienda Henrique Meirelles (13,3 %), Marina Silva (21,0 %) o el presidente Michel Temer (8,3 %).



No obstante, con Lula inhabilitado, Bolsonaro se proclamaría vencedor en la segunda vuelta y solo empataría ante Marina Silva.



En los escenarios sin el ex jefe de Estado (2003-2010), hay un elevado porcentaje de votos en blanco, nulos o indecisos, lo que muestra que "el elector está en busca de algún nombre que merezca su voto", apuntó el reporte.



Por otro lado, la encuesta también indicó que el 46,8 % de los electores nunca votaría por Lula, al tiempo que el 51 % considera que la prisión del antiguo dirigente sindical es "justa".



La encuesta difundida este lunes tiene un margen de error de 2,2 puntos y fue realizada mediante entrevistas a 2 002 personas en 137 municipios de todas las regiones de Brasil.



La primera vuelta de las elecciones se celebrará el próximo 7 de octubre, mientras que la segunda será el 28 del mismo mes.