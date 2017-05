Dejan en libertad a ocho personas secuestradas en el oeste de Colombia

Las ocho personas que habían sido secuestradas el domingo 7 de mayo de 2017 en el departamento del Chocó, en el oeste de Colombia, fueron dejadas en libertad por sus captores, informaron hoy (9 de mayo) las autoridades.

El Ministerio de Defensa informó que la liberación de los siete hombres y una mujer fue posible gracias a "la presión de las Fuerzas Militares y de la Policía" en jurisdicción del municipio de Nóvita, donde se produjo el secuestro.



"Por presión de la Fuerza Pública ya fueron liberados los 8 secuestrados en Nóvita, Chocó. Ya están en manos de nuestras tropas", escribió por su parte el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en su cuenta de Twitter.

Por presión de la Fuerza Pública ya fueron liberados los 8 secuestrados en Nóvita, Chocó. Ya están en manos de nuestras tropas. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 9 de mayo de 2017

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció el 8 de mayo un despliegue militar y policial en la zona para buscar a los secuestrados, al concluir un consejo de seguridad que presidió en Nóvita.



El secuestro masivo ocurrió en la aldea Sesego, de Nóvita, a donde según algunos testigos, llegaron varios hombres armados que se llevaron a las ocho personas que se dedicaban a la minería artesanal, la pesca y la agricultura.



Las autoridades no han confirmado si los secuestradores hacen parte del ELN, la segunda guerrilla de Colombia, que tiene una fuerte presencia en el Chocó y con la que el Gobierno inició en febrero pasado conversaciones de paz en Ecuador.



Sin embargo, ante las versiones de que el ELN era el autor del secuestro de las ocho personas, porque supuestamente se dedicaban a actividades ilegales, el ministro de Defensa dijo ayer en Nóvita que el ELN "no es el indicado para determinar quién es buen ciudadano y quien no".