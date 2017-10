Liberan a la hermana de negociador de paz secuestrada por horas en Colombia

La hermana del jefe negociador oficial de paz con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia, fue liberada luego de estar secuestrada durante unas horas por una banda de delincuencia común en el noroeste del país, informó este miércoles 18 de octubre de 2017 la policía.

Claudia Restrepo, hermana del jefe de la delegación colombiana que negocia con los rebeldes, Juan Camilo Restrepo, fue raptada la noche del martes en el municipio de Guarne, aledaño a Medellín, indicó la policía antisecuestro en un comunicado.



Restrepo fue secuestrada junto a Silvia Helena Hatfield, una brasileña con nacionalidad estadounidense, en la casa de esta última por tres hombres que “redujeron a los ocupantes del inmueble”, agregó.



“Fui a visitar a mis amigos (...) y me encontré con los tipos que los estaban atracando y los iban a secuestrar”, explicó Restrepo a periodistas.



La mujer agregó que no quiso dejar sola a su amiga cuando los captores se la llevaron en lugar de su hijo.



Restrepo fue liberada “kilómetros después” a la medianoche del martes, pero mantuvieron a Hatfield en su poder exigiendo 50 millones de pesos (unos USD 17 000 dólares) “a cambio de no atentar con su vida”, explicó la policía.



Las autoridades desplegaron un operativo que los obligó a liberar a Hatfield en una zona montañosa de Guarne”. Está “en buen estado de salud”, agregó la autoridad.



Juan Camilo Restrepo lidera la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos que negocia en Quito la superación de un conflicto armado de medio siglo con el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN) .



Con estas pláticas, el gobierno busca la “paz completa” tras la firma de un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) , que fuera la principal guerrilla de América y ahora está convertida en partido político.



El secuestro es uno de los delitos más repudiados en Colombia luego de que las guerrillas izquierdistas lo utilizaran como mecanismo de financiación o presión política.

Más de 32 000 personas han sido raptadas durante la conflagración interna, según datos oficiales.