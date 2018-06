Libanés ya tiene pasaporte y boleto aéreo, pero aún no se conoce la fecha de su retorno

LEA TAMBIÉN

El canciller de Ecuador, José Valencia, aseguró la mañana de este miércoles 13 de junio del 2018 que Nizam Chalak ya cuenta con pasaporte y un pasaje de retorno. Sin embargo, el libanés aún permanece en el aeropuerto de Guayaquil y no se conoce la fecha exacta de su regreso, tampoco si recibió el documento de viaje.

“Todavía no ha viajado, está bajo asistencia de funcionarios de la Cancillería y de la Gobernación del Guayas. Tiene ya su boleto aéreo y la documentación en regla. Pensamos que en poco tiempo más el señor estará retornando a su país de origen”, dijo durante una visita a Guayaquil.



Hoy Chalak cumplió 45 días en una sala de espera del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Hizo turismo en la ciudad durante dos meses y el 18 de abril tenía planificado regresar a su país.



El viaje de retorno incluía escalas en Lima (Perú) y Barcelona (España). Pero al arribar al aeropuerto El Prat de Llobregat, en Barcelona, ya había perdido sus documentos. Entonces fue reembarcado a Lima y, posteriormente, a Guayaquil, donde ha permanecido desde el 30 de abril.



La Coordinación Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo presentó un pedido de hábeas corpus a su favor la tarde del martes 12 de junio del 2018. Esto luego de reunirse personalmente con Chalak, quien dio su autorización para que planteen ese recurso constitucional para tramitar su vuelta en libertad.



El proceso recayó en el despacho de Carlos Díaz Briones, juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. La mañana de este miércoles la Defensoría indicó que aún esperaban fecha y hora para la audiencia.



El hábeas corpus fue planteado en contra de la Unidad de Control Migratorio, ubicada en el aeropuerto internacional de Guayaquil; y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.



Según el documento, hay una violación del derecho a la libertad, a la integridad física y emocional, y al libre tránsito. Además aclara que las únicas razones para estar privado de la libertad en Ecuador, determinadas en la Constitución, son por orden estricta de un juez o por infracciones flagrantes.



“Con este antecedente queda claro que si la restricción de la libertad del ciudadano Nizam Chalak no ha sido motivada por autoridad competente, este hecho se convierte en una afectación y restricción de libertad arbitraria o ilegítima”, cita el documento firmado por Franklin Zambrano, coordinador zonal 8 de la Defensoría del Pueblo.



El canciller Valencia reiteró que ya se consiguió el documento, a través de gestiones con la Embajada de Líbano en Bogotá. “Es un alivio para él (para Chalak), pero también para nosotros; un motivo de satisfacción de poder, en este caso humanitario, hacer algo al respecto”, afirmó.



En un comunicado emitido esta mañana, la Gobernación del Guayas informó que el Cónsul de Líbano en Quito les indicó que “ya se tomaron las huellas digitales del ciudadano libanés para emitir el salvoconducto a la brevedad posible”. La entidad aclara, además, que con esta gestión se busca “el libre desplazamiento del ciudadano y que no se violenten sus derechos”.



Todo el periplo de Chalak, de 56 años de edad, ya suma 57 días.