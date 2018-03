10 leyes y reformas, aprobadas en 10 meses en la Asamblea

José Serrano está con licencia. El expresidente de la Asamblea se ausentó el 12 y 13 de marzo del 2018 a las reuniones del Pleno. Se prevé que el miércoles 14 tampoco participe en la sesión 505, para escoger a su reemplazo, quien se encargará de dirigir a la Legislatura.

Serrano, quien continúa en funciones como legislador, presidió el Parlamento desde el 14 de mayo del 2017. Hoy hubiese cumplido 10 meses.



Llegó al sillón presidencial con 77 votos, 74 eran de Alianza País (AP). La lista 35 entonces estaba unida y sobrepasaba, por sí sola, la mayoría absoluta del Legislativo.



Pero el tablero político cambió. AP se fracturó y Serrano fue cesado con 103 votos. Nadie lo defendió. Para la sesión del mediodía del miércoles no hay certeza sobre quién será el nuevo representante de la Asamblea. Ninguna tienda política tiene los votos necesarios.



Elizabeth Cabezas es la carta que presenta el oficialismo. El 12 de marzo, 34 de los 45 legisladores de AP dieron una rueda de prensa para respaldar a la también exconcejala de Quito.



La coordinadora del bloque, Ximena Peña, señaló que es la única candidata que los representará. Restó legitimidad a las voces que buscan que el actual vicepresidente Carlos Bergmann se quede con el cargo.



El grupo de la Revolución Alfarista (RA), que concentra los 29 votos correístas, apeló al artículo 121 de la Constitución.

La norma señala que los vicepresidentes de la Asamblea ocuparán, en su orden, la Presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva o de renuncia del titular. En ese caso, la sucesión recaería en Viviana Bonilla y si ella la declinase, el cargo sería de Bergmann.



Para Peña, “existe ambigüedad” en la Carta Magna, por lo que el Pleno debe seleccionar un nuevo Presidente. El artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa permite la selección de cualquier legislador, en caso de que la primera dignidad fuese cesada.



El miércoles por la tarde, el movimiento Creo -21 legisladores- confirmó que Mae Montaño será su candidata. Y la Bancada de Integración Nacional (BIN) mantiene la candidatura de René Yandún.



Los bloques necesitarán de acuerdos para lograr una mayoría absoluta. Quien gane tendrá cerca de un año y dos meses para impulsar una agenda legislativa y de fiscalización.



Bajo la dirección de Serrano, el Pleno de la Asamblea aprobó 10 normas en 10 meses. De esas leyes, dos fueron propuestas por el Ejecutivo (Ley de Violencia contra la Mujer y de Reactivación Económica), también hubo dos heredadas del anterior período legislativo y se tramitó la Ley que prohíbe a los servidores públicos tener capital o bienes en paraísos fiscales.



La falta de una agenda legislativa fue una de las críticas constantes al desempeño de Serrano. Guillermo Celi (SUMA) comentó que no se llegó a acuerdos para priorizar leyes que beneficien al emprendimiento y al empleo.



Otra crítica fue la convocatoria a sesiones del Pleno, pero para aprobar resoluciones sobre el patrimonio de festividades del país. Serrano, en una entrevista en febrero con EL COMERCIO, justificó la falta de debates para aprobar leyes. A su criterio, las comisiones especializadas estaban construyendo los cuerpos normativos. Él tenía la esperanza de aprobar media docena de leyes propias de esta Asamblea hasta mediados de año.



La falta de una mayoría consolidada también jugó en contra del trabajo legislativo, según Juan Cárdenas, asambleís­ta de la RA. A sus ojos, la debacle de Serrano se inició cuando “intentó hacernos firmar un compromiso para votar por el juicio a Jorge Glas”, cuando no se lo había acordado previamente.



Con la división del oficialismo, los problemas también llegaron a las comisiones. Educación y Seguridad no han podido sesionar por falta de quórum. El miércoles, la legisladora de AP-Partido Socialista, Silvia Salgado, reconoció que buscan una fórmula para reconfigurar las autoridades de todas las mesas. Según dijo, ese será uno de los retos para el nuevo titular del Legislativo.



A pesar de criticar la “falta de fiscalización” en el período de Serrano, el asambleísta Patricio Donoso (Creo) destacó que el expresidente tuvo la apertura para calificar los proyectos de ley que llegaban de todas las bancadas.

Tras la salida de José Se­rrano de la Presidencia

de la Asamblea, esta se apresta a una reconfiguración. Luego de elegir a una nueva autoridad, el planteamiento es continuar con el cambio de presidentes y vicepresidentes en las 13 comisionespermanentes.